В США хотят начать расследование против Трампа: махинации на миллиарды

Президент США Дональд Трамп неожиданно приостановил введенные пошлины, что отразилось на экономических рынках и привело к их росту. Эта ситуация вызвала обеспокоенность у сенатора Адама Шиффа, призвавшего провести расследование по возможной торговле инсайдерской информацией по рынку со стороны Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Сенатор США Адам Шифф считает, что администрация Трампа могла манипулировать рынком, чтобы продать информацию своему окружению. Шифф заявил, что обратится в Белый дом, чтобы узнать, кто знал заранее, что Трамп отсрочит тарифы и могли ли эти люди заработать на этой информации.

"В любой такой коррумпированной администрации необходимо спросить, получали ли люди личную прибыль от инсайдерской информации, когда сбережения людей, их пенсионные счета сжигали? Так что мы пишем в Белый дом, чтобы потребовать ответа", — сказал Шифф.

За несколько часов до того, как Трамп объявил о 90-дневной остановке действия тарифов, он опубликовал сообщение в собственной соцсети Truth Social со словами, что наступило "прекрасное время для покупок".

После этой ситуации рынок начал расти, в частности индекс S&P 500 поднялся на 9,5%, что позволило восстановить 70% от потерь, которые рынок понес за последние четыре дня, то есть около 4 трлн долларов. Благодаря резким колебаниям финансист Чарльз Шваб заработал 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, из-за отмены пошлин состояние другого соратника Трампа Илона Маска увеличилось более чем на 30 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп подвергся разгромной капитуляции и изменил свое решение.

Также "Комментарии" писали о заявлении Белого дома, где указали, что Трамп использовал свое "искусство заключать соглашения" и остановил действие новых пошлин.