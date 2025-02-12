В США хотят переименовать Гренландию: какое новое название

Республиканцы Палаты представителей представили законопроект президенту США Дональду Трампу, который не только позволит приобрести Гренландию, но и поменяет название крупнейшего в мире острова.

В США хотят переименовать Гренландию. Фото из открытых источников

Конгрессмен-республиканец из Джорджии Эрл "Бадди" Картер внес в Палату представителей законопроект о новом названии Гренландии. Законопроект HR 1161 под названием "Red, White и Blueland Act of 2025" предусматривает переименование острова Гренландия в более красочное "Красная, Белая и Голубая земля".

Согласно этому законопроекту, США будет внедрять название "Красная, Белая и Голубая земля" в официальную документацию, в том числе и на карты для обозначения Гренландии под обновленным названием.

"Америка возвращается и вскоре станет больше, чем когда-либо, с присоединением "Красной, Белой и Голубой земли". Президент Трамп правильно определил покупку территории, которая сейчас называется Гренландия, приоритетом национальной безопасности, и мы будем с гордостью приветствовать ее народ присоединиться к самой свободной нации, которая когда-либо существовала", — сказал Картер.

Законопроект передан на рассмотрение комитета иностранных дел и комитета природных ресурсов.

Гренландия была открыта викингами в X веке нашей эры. Считается, что остров получил название Гренландия ("Зеленая земля"), как маркетинговый ход Эрика Рыжего, который хотел сделать его более привлекательным для поселенцев из Исландии и Скандинавии. Сегодня Гренландия на 80% покрыта ледниковым щитом, а зеленые территории ограничены только узкой прибрежной полосой.

Напомним, что после победы на выборах, Дональд Трамп проявляет постоянный интерес к покупке Гренландии. Президент США заявил свои сомнения, что Дания, контролирующая Гренландию с 1814 года, имеет на нее "законное право". По словам Трампа, жители Гренландии проголосуют за присоединение к США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, сколько гренландцев хочет присоединиться к США.

Также "Комментарии" писали о том, что Дания предложила купить Калифорнию у США.