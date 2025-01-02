В США хотят возобновления диалога между россиянами и американцами

США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с российскими властями, несмотря на "имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала в новогоднем обращении посол США в РФ Линн Трейси.

США и РФ. Фото из открытых источников

"К сожалению, мы живем в непростое время, когда конфликты и неопределенность продолжают тяжким бременем ложиться на страны мира, в том числе, в этом регионе. А огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться", – сказала дипломат.

Кроме того, посол выразила твердое убеждение в том, что США и РФ должны сохранять существующие связи "и налаживать новые между россиянами и американцами".

"Один из главных способов, которым мы этого добиваемся – держать открытыми двери для прямого общения между людьми, чтобы сберечь многолетние связи между нашими народами. Мы по-прежнему приглашаем российских граждан приезжать и учиться в США, чтобы студенты, ученые, деятели искусства и музыканты могли общаться друг с другом", – добавила Трейси.

Посол также выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для "мирного будущего". При этом она не стала прямо упоминать развязанную Россией полномасштабную войну против Украины.

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