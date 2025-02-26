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В США хотят выпускать новую банкноту доллара с изображением Трампа

В США может появиться новый номинал купюры доллара.

26 февраля 2025, 17:17
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Автор:
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Slava Kot

Депутат Конгресса США от Республиканской партии Джо Уилсон предлагает печатать новую купюру в 250 долларов с изображением президента Дональда Трампа. По его словам, это "самый ценный законопроект для самого дорогого президента".

В США хотят выпускать новую банкноту доллара с изображением Трампа

Трамп на банкноте 250 долларов. Фото: @RepJoeWilson

Американский депутат от Южной Каролины Джо Уилсон на платформе X рассказал о законопроекте, согласно которому в США может появиться новая банкнота номиналом в 250 долларов. Кроме того, по его замыслу, на ней будет размещен Дональд Трамп.

"С благодарностью сообщаю, что я разрабатываю законодательные акты, которые позволят Бюро гравировки и печати разработать банкноту номиналом 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Самый ценный законопроект для самого дорогого президента!", — заявил Уилсон.

Причиной введения новой банкноты Уилсон обосновывает инфляцией во времена президента Байдена и называет ее "байденфляция", которая "разрушила экономику и заставила американские семьи носить с собой больше наличных денег".

Трамп активно строил свою предвыборную кампанию на критике Байдена из-за инфляции и обещал, что она "полностью исчезнет", когда он вернется в Белый дом. Однако в первый месяц президентства Трамп не предпринял реальных шагов по ее уменьшению.

Отметим, что согласно законодательству США, ни одно живое лицо не может появиться на американской валюте. Однако, если это предложение будет одобрено, Дональд Трамп станет первым и единственным живым президентом чье изображение появится на банкноте США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США планируют Трампу разрешить в третий раз стать президентом.

Также "Комментарии" писали, что в США предложили остров Гренландия переименовать в "Красная, Белая и Голубая земля". Соответствующий законопроект подал в Палату представителей конгрессмен-республиканец Эрл Картер.



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Источник: https://x.com/RepJoeWilson/status/1894492941919379575
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