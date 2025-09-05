Президент США Дональд Трамп намерен вернуть Пентагону историческое название: переименовать Министерство обороны в Министерство войны. Белый дом подтвердил, что сегодня президент подпишет указ.

В США исчезнет Пентагон: что будет вместо него

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал в эфире Fox News, что цель инициативы возродить "военную этику". Основная задача — "сдерживать внешнего противника", но при этом он подчеркнул: речь не идет о том, чтобы искать конфликты, а для большей безопасности внутри страны.

Начиная со своего основания в 1789 году вплоть до конца Второй мировой войны ведомство действительно называлось Министерством войны - War Department , ранее также War Office . С 1949 года он был переименован в Минобороны (Department of Defense).

Кроме того, согласно тексту указа, Пит Хегсет теперь будет именоваться "министром войны". Однако, как пишет New York Times, пока остается непонятным, вступят ли в силу новые названия сразу после подписания указа.

