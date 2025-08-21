logo

В США издали дикое решение относительно учреждения, выдавшего орден на арест Путина

В то же время, администрация Трампа до сих пор не ввела никаких новых санкций против России, несмотря на многочисленные предупреждения.

21 августа 2025, 08:35 comments1719
Автор:
avatar

Клименко Елена

США ввели санкции против четырех должностных лиц Международного уголовного суда (МКС) — двух судей и двух заместителей прокурора, участвовавших в расследованиях и выдаче ордеров на арест, в частности, против кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил Государственный департамент США.

В США издали дикое решение относительно учреждения, выдавшего орден на арест Путина

Фото: из открытых источников

В заявлении американского ведомства отмечается, что деятельность МКС по расследованиям, арестам или преследованиям лиц, имеющих защиту своих стран без их согласия, является "злонамеренной" и подрывает суверенитет государств. Именно поэтому, по словам Госдепа, против четырех должностных лиц МКС введены жесткие санкции.

Среди подсанкционных — судья, разрешивший МКС начать расследование действий американского военного персонала в Афганистане. Другие трое — прокуроры, участвовавшие в выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Наложенные санкции предусматривают заморозку всех активов этих лиц в США, а также запрет гражданам и резидентам США совершать любые финансовые операции и предоставлять услуги этим лицам. Таким образом, Америка пытается ограничить влияние МКС на международной арене.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность государственному секретарю США Марко Рубио за поддержку. В своем официальном сообщении он назвал санкции "решительным шагом против лживой кампании по дискредитации Израиля и его армии", а также важной защитой правды и справедливости.

Как уже писали "Комментарии", в ночь с 20 на 21 августа Львов пережил ракетный и дроновый удар со стороны российских войск. По предварительным данным, в результате атаки пострадали. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый на своем телеграмм-канале.



Источник: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/imposing-further-sanctions-in-response-to-the-iccs-ongoing-threat-to-americans-and-israelis/
