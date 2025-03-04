У Путина изменился рейтинг в США после прихода Трампа в Белый дом

Рейтинг Путина в США остается преимущественно негативным, однако за последний год произошли некоторые изменения. Среди американцев Путин стал менее негативным, особенно это касается приверженцев Республиканской партии и американской молодежи.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса YouGov, негативный рейтинг Путина в США упал с 82% в прошлом году, до 75% по результатам опроса в феврале 2025 года. Таким образом, российский диктатор улучшил свой рейтинг в США на 7 процентных пунктов.

Наиболее положительно к Путину в США относится группа людей 18-29 лет – 20%. В прошлом году положительное отношение к Путину в этой возрастной категории составило 7%. Старшие возрастные группы имеют показатель 10-11% положительного отношения к российскому диктатору, а наименьший результат у Путина среди американцев старше 65 лет – 7%.

Также заметно изменилось отношение к Путину среди сторонников Республиканской партии. Из 10% прошлого года, в 2025 году положительно к Путину относятся 18% республиканцев. Что касается демократов, то у них уровень поддержки Путина за год практически не изменился и находится на уровне 6-8%.





Рейтинг Путина в США в 2025 году. Результаты опроса YouGov

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине. Согласно результатам опроса КМИС, рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому имеет положительный баланс и составляет 20 процентных пунктов. Как показывают результаты FiveThirtyEight, Дональд Трамп имеет преимущество в рейтинге баланса доверия и недоверия лишь на 1,5 процентных пункта.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали наиболее дружественные страны. Позиция США резко упала.