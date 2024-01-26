В США изрядно ослабили антироссийский закон: СМИ узнали подробности

Руководители американского штата Нью-Джерси ослабили положения местного закона, направленные на запрет представителям властей сотрудничать с связанными с РФ предприятиями.

В США сильно ослабили антироссийский закон (фото из открытых источников)

Об этом информирует издание Politico. В частности, еще, как только началось полномасштабное российское вторжение в Украину, в Нью-Джерси был принят закон, запретивший компаниям, связанным с Россией и Беларусью, работать в штате. Положение закона запрещало таким компаниям заключать государственные и местные правительственные контракты, иметь налоговые льготы и инвестиции.

Отмечают, что положения закона были слишком "широкими" и от него пострадала и японско-американская компания Kyocera. Она подала в суд и выиграла дело – властям штата запрещено применять положения закона на деятельность компании Kyocera. Полностью отменять этот закон отказались, однако сейчас он будет зависеть от санкций американского Минфина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что первые результаты выборов республиканцев в США . В штате Айова прошли первые выборы среди представителей Республиканской партии, борющиеся за определение единого кандидата, который будет представлять ее на выборах президента США. На кокусах в Айове после подсчета голосов ожидаемо победил Дональд Трамп.

Первым штатом, где прошло голосование за кандидатов в президенты, стал Айова. Предыдущие опросы показывали, что Трамп здесь безоговорочный лидер, что и подтвердили результаты голосования. Бывший президент США Дональд Трамп получил 51% голосов. Его соперники Рон Десантов – 21,2%, а Никки Гейли – 19,1%. Четвертым в списке оказался пророссийский политик Рамасвами, после объявления результатов снявший свою кандидатуру в пользу Дональда Трампа.

