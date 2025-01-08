В США конфискованы две квартиры, принадлежавшие российскому олигарху Перевалову

Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир российского предпринимателя Виктора Перевалова в Майами, штат Флорида. Суд принял решение по аресту имущества на сумму $1,8 миллиона. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста США.

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Согласно заочному решению суда, вступившему в силу 7 января, конфискованы два кондоминиума в Майами, принадлежавших Перевалову. Они использовались для удержания, передачи и аренды в нарушение санкций США против российского гражданина.

Перевалов вместе с Валерием Абрамовым был соучредителем российской строительной компании "ВАД", участвовавшей в строительстве трассы "Таврида" в оккупированном Крыму. В январе 2018 года Перевалов попал в санкции США.

Этот процесс начался в феврале 2024 года. С января 2018 года по март 2023 года указанные квартиры использовались с нарушением американских санкций.

"Эта конфискация является важным напоминанием, что попытки скрыть активы через номинантов или фиктивные компании ведут к серьезным последствиям в будущем", – отметил Майкл Ху, содиректор группы KleptoCapture Минюста США.

Напомним, что активы российских олигархов, замороженные в странах G7 и ЕС, на общую сумму около $300 миллиардов, используются для поддержки Украины в условиях продолжающейся войны. Эти замороженные активы являются результатом введенных международных санкций, которые были применены к российским бизнесменам, политикам и другим приближенным к Кремлю лицам в ответ на агрессию России в Украине. Согласно решению Европейского Союза и стран G7, часть этих замороженных активов была направлена ​​на финансирование восстановления украинской экономики, поддержку социальных программ, а также на оказание гуманитарной помощи пострадавшим районам.

Ранее портал "Комментарии" писал, что США планируют ввести дополнительные санкции против России и сократить ее доходы для войны в Украине. Целью станут танкеры, перевозящие российскую нефть.