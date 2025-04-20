В США критикуют Трампа: опубликовано открытое письмо от бывших работников президента

Группа бывших высокопоставленных чиновников, в частности из первой администрации Трампа, обнародовала открытое письмо, в котором обвинила президента в попытках использовать власть в личных целях. В заявлении они назвали действия Трампа "путем автократии" и предупредили об опасном прецеденте для американской демократии.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно обнародованному письму, беспокойство вызвали недавние указы Дональда Трампа от 9 апреля. Речь идет о возможных злоупотреблениях президентскими полномочиями, в частности по поручению федеральным органам преследовать бывших чиновников, критиковавших его политику. Среди фигурантов указов присутствовали бывший руководитель агентства по кибербезопасности Кристофер Кребс и бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

"Такое поведение больше следует ожидать от королевского деспота, чем от избранного лидера конституционной республики. Это путь автократии, а не демократии", — говорится в заявлении.

В письме отметили, что в США недопустимо использовать государственные власти как инструмент "безосновательной мести". Как указывают авторы заявления, подобные практики напоминают самые темные страницы истории и способны создать опасный прецедент для США.

"Президент Соединенных Штатов не должен поручать федеральным властям расследовать деятельность людей, с которыми он не согласен. Это не демократическое управление. Это безосновательная месть — и ей нет места в Соединенных Штатах Америки", — говорится в письме.

Подписчиками письма стали не только традиционные критики Трампа, но и советники первой администрации президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США охватили массовые протесты против президента. Они требуют импичмент Трампа.

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