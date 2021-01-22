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В США медик украл флакон с вакциной от коронавируса

Работник медучреждения совершил кражу вакцины для своей семьи и друзей

сегодня, 16:46
Автор:

Мокрик Анастасия

Медицинский работник из штата Техас был обвинен в краже флакона с вакциной от коронавируса. О происшествии сообщает CNN, ссылаясь на окружную прокуратуру округа Харрис.

В США медик украл флакон с вакциной от коронавируса

Медик из Техаса украл 9 док вакцины от коронавируса - фото: из открытых источников

Сегодня, 22 января, окружной прокурор Ким Огг заявил, что доктор Хасан Гокал обвиняется в краже со стороны государственного служащего, что влечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года и штрафа в размере 4000 долларов.

Врач является государственным служащим, который должен быть следить за тем, чтобы каждая доза вакцины дошла до людей, соответствующим критериям для ее получения. Однако, воспользовавшись своим положением, он решил поступить с вакциной иначе.

В США медик украл флакон с вакциной от коронавируса - фото 2

Было установлено, что медик украл флакон, в котором было девять доз вакцины. Как оказалось, он хотел отдать её своим  друзьям и семье. После этого он рассказал о своих деяниях коллеге, а тот в свою очередь сообщил о случившемся начальству. Хасана Гокала сразу же уволили из медучреждения.

Позже адвокат обвиняемого в краже отметил, что его клиент осознал ошибку и хотел бы всё исправить. К тому же он отметил, что медик заметил повреждение флакона и не хотел, чтобы он пропадал. Поэтому Гокал решил его забрать и отдать своим близким. Расследование по данному делу продолжается.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда в аптеках в Украине начнут продавать вакцину от COVID-19, а также о том, что в ВОЗ дали неблагоприятный прогноз по поводу смертности от коронавирусной инфекции.



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/01/21/us/texas-covid-vaccine-theft-charges/index.html
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