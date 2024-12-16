В США могут заблокировать приложение, которым пользуются 170 миллионов человек

Суд в США вынес решение, которое может изменить будущее популярной соцсети TikTok для американцев. Апелляционный суд округа Колумбия отказал компании ByteDance, владеющей TikTok, в запросе на отсрочку закона. Теперь платформу могут заблокировать, если владельцы не продадут ее американским компаниям.

США могут заблокировать приложение со 170 миллионами пользователей

Закон, по которому возникла эта ситуация, предусматривает, что ByteDance должен либо отказаться от TikTok, продав его, либо столкнуться с полным запретом приложения на территории США. Кроме того, этот закон разрешает правительству США блокировать другие иностранные приложения, которые могут угрожать конфиденциальности данных граждан.

Американские власти считают, что TikTok может быть инструментом сбора информации для китайского правительства, ведь компания ByteDance зарегистрирована в Китае. Министерство юстиции заявляет, что хранение данных американских пользователей под контролем китайской компании представляет угрозу национальной безопасности.

TikTok, в свою очередь, утверждает, что хранит все данные американцев на серверах Oracle в США, а решение о модерации контента для местной аудитории принимают команды, работающие внутри страны. Однако эти аргументы не убедили судей.

Если закон вступит в силу, президент Джо Байден сможет предоставить ByteDance 90 дней для выполнения требований, начиная с 19 января. Но этот термин совпадает с датой инаугурации нового президента США, если Дональд Трамп вернется к власти. Примечательно, что во время своей предыдущей каденции Трамп уже пытался запретить TikTok, но сейчас заявил, что блокировки соцсети не будет.

В то же время, американские чиновники готовятся к возможному удалению TikTok из магазинов приложений. Комитет по Китаю поручил Apple и Google подготовиться к этому, если ByteDance не успеет выполнить требования до 19 января.

Ранее "Комментарии" писали, что новый тренд в TikTok, где молодые британцы массово возвращают заказанную одежду, обернулся миллиардными убытками для местных магазинов.