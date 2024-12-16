В США могут запретить TikTok: что известно

Апелляционный суд США отклонил экстренное предложение TikTok заблокировать закон, который может запретить приложение. Решение означает, что TikTok теперь должен немедленно обратиться в Верховный суд, чтобы прекратить незавершенный запрет. Об этом пишет Reuters.

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Теперь TikTok должен немедленно подать запрос в Верховный суд, чтобы заблокировать или отменить закон, который потребует от китайской материнской компании ByteDance отказаться от приложения для коротких видео до 19 января после апелляционного суда.

Отмечается, что TikTok и ByteDance в понедельник подали экстренное ходатайство в Апелляционный суд округа Колумбия с просьбой предоставить им больше времени для рассмотрения своего дела в Верховном суде США.

Компании предупредили, что без судебного разбирательства закон "закроет TikTok – одну из самых популярных языковых платформ в стране – для нее более 170 миллионов пользователей ежемесячно".

Но суд отклонил предложение, заявив, что TikTok и ByteDance не идентифицировали предыдущий случай, "в котором суд, отклонив конституционное обжалование акта Конгресса, запретил закону вступать в силу, пока рассматривается в Верховном суде", — говорится в постановлении суда от пятницы.

Представитель TikTok после вынесения решения заявил, что компания планирует передать свое дело в Верховный суд, "имеющий историю защиты права американцев на свободу слова".

Согласно закону, TikTok будет запрещен, если ByteDance не откажется от него до 19 января. Закон также дает правительству США широкие полномочия запрещать другие иностранные приложения, которые могут вызвать беспокойство по сбору данных американцев.

Министерство юстиции США утверждает, что "постоянный контроль Китая над приложением TikTok создает постоянную угрозу национальной безопасности".

TikTok утверждает, что Министерство юстиции исказило связи приложения для социальных сетей с Китаем, утверждая, что его система рекомендаций по содержанию и данным пользователям хранятся в США на облачных серверах, которыми управляет Oracle (ORCL.N), открывает новую вкладку в то время как решение по модерации содержимого, относящихся к пользователям США, принимаются в Соединенных Штатах.

Решение – если Верховный суд не отменит его – ставит судьбу TikTok прежде всего в руки президента-демократа Джо Байдена относительно того, продлить ли на 90 дней крайний срок 19 января для принудительной продажи, а затем избранного президента-республиканца Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

Трамп, безуспешно пытавшийся запретить TikTok во время своего первого срока в 2020 году, заявил перед президентскими выборами в ноябре, что не позволит запретить TikTok.

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