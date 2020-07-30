В США мужчина до смерти закормил своего супруга

Язык
BTC/USD
11100.46
ETH/USD
318.19
LTC/USD
55.17
USD/UAH
27.85
EUR/UAH
32.65
RUB/UAH
0.39
Елена Волкова
Житель американского города Сан-Диего в штате Калифорния Томас Запнер обвиняется в убийстве своего супруга, с которым он прожил в браке 11 лет. Полиция предполагает, что Запнер закормил партнера до смерти, - пишет Patch.
Полиция на ранчо, где проживала пара, обнаружила мертвым 62-летнего Блейка Синовски. Он скончался от обструкции дыхательных путей и механической асфиксии. Правоохранители предполагают, что Синовски умер от того, что его 65-летний муж во время борьбы насильно затолкал ему в рот еду. Также Запнер пытался связать партнера галстуком.
Запнер был задержан, а потом отпущен под залог в 250 тысяч долларов. Суд состоится 10 августа.
Ранее мы писали о том, что президента Украины Владимира Зеленского могут пригласить на открытие консульства в Техасе - таким образом, он может посетить США до предстоящих там выборов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости