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В США мужчина до смерти закормил своего супруга

Американца обвинили в жестоком убийстве супруга, с которым он жил в браке 11 лет

сегодня, 01:50
Автор:

Елена Волкова
В США мужчина до смерти закормил своего супруга

Житель американского города Сан-Диего в штате Калифорния Томас Запнер обвиняется в убийстве своего супруга, с которым он прожил в браке 11 лет. Полиция предполагает, что Запнер закормил партнера до смерти, - пишет Patch.

Полиция на ранчо, где проживала пара, обнаружила мертвым 62-летнего Блейка Синовски. Он скончался от обструкции дыхательных путей и механической асфиксии. Правоохранители предполагают, что Синовски умер от того, что его 65-летний муж во время борьбы насильно затолкал ему в рот еду. Также Запнер пытался связать партнера галстуком.

Запнер был задержан, а потом отпущен под залог в 250 тысяч долларов. Суд состоится 10 августа.

Ранее мы писали о том, что президента Украины Владимира Зеленского могут пригласить на открытие консульства в Техасе - таким образом, он может посетить США до предстоящих там выборов.


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