В США мужчина пытался проникнуть в Капитолий с мачете и тремя ножами

Полиция арестовала мужчину, который пытался проникнуть в Капитолий США с мачете и тремя ножами, тогда как гроб бывшего президента Джимми Картера остается в часовне до его похорон, которые состоятся сегодня в четверг. Об этом пишет агентство EFE.

Дональд и Мелания Трамп прощаются с Джимми Картером. Фото: EFE/EPA/Shawn Thew

Офицеры заметили мачете, когда рюкзак мужчины проходил через рентгеновский контрольно-пропускной пункт. Они немедленно остановили машину, задержали подозреваемого и изъяли оружие.

Позже при осмотре рюкзака также нашли три ножа.

В результате инцидента проверки безопасности на северной стороне Центра для посетителей Капитолия были временно приостановлены на время расследования.

По данным полиции, мужчине предъявят несколько обвинений в ношении опасного оружия.

Останки Джимми Картера, скончавшегося 29 декабря в возрасте 100 лет, со вчерашнего дня покоятся в ротонде Капитолия, месте, предназначенном для чествования выдающихся деятелей страны, куда сотни людей пришли, чтобы попрощаться с бывшим президентом.

Чествование Джимми Картера в Капитолии

Сотни граждан пришли в этот четверг в похоронную часовню, установленную в Капитолии Соединенных Штатов, чтобы попрощаться с бывшим президентом Джимми Картером (1977-1981), скончавшимся 29 декабря в возрасте 100 лет, до проведения государственных похорон.

"Я считаю, что это уникальный момент вспомнить кого-то, кто был столь важен в истории Соединенных Штатов", — объяснил EFE молодой американец Питер.

Как и он, многие другие граждане выдержали низкие температуры, вызванные снежной бурей, чтобы сказать свое последнее прощание с 39-м президентом страны.

"Он был честным и порядочным человеком, а это непросто в политике. Он принес много личных жертв, и потому я приехала", — объяснила EFE португалка Евгения, проживающая в Вашингтоне.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 3 января ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный бюллетень разведки, в котором предупредили 18 000 правоохранительных органов страны о возможных терактах в США.