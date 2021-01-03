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В США на жилой дом упал самолет (ВИДЕО)

В результате аварии погибло трое людей

сегодня, 11:58
Автор:

Владимир Лавский

В округе Окленд штате Мичиган в один из жилых домов упал легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека, передает The Detroit News. Известно, что самолет упал в субботу, 2 января около 16:00 по местному времени.

В США на жилой дом упал самолет (ВИДЕО)

Как отметили в Федеральном управлении гражданской авиации, одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом.

Видео крушения можно посмотреть на видео

Как ранее сообщали "Комментарии", названы правила, которые помогают водителям зимой сохранить жизнь. 


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