В США начали сбор денег подозреваемому в убийстве украинки

В США разразился скандал после того, как на платформе GoFundMe появились кампании по сбору средств на юридическую защиту 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, подозреваемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Благотворительные инициативы вызвали резкое возмущение в обществе и впоследствии были удалены.

В США начали копить деньги на подозреваемом в убийстве Ирины Заруцкой

22 августа в американском городе Шарлотт в вагоне пригородного поезда была жестоко убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Полиция установила личность нападающего благодаря видео, где он сидел позади жертвы и нанес ей ножевые ранения.

Брауна впоследствии доставили в больницу с травмами, полученными в результате инцидента, после чего ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Суд отказался предоставить Декарлосу право на залог, и он находится под стражей.

Спустя время после убийства украинки на платформе GoFundMe открыли сбор средств для юридической защиты Декарлоса Брауна-младшего. В описаниях кампаний сбора утверждалось, что мужчина якобы является "жертвой коррумпированной судебной системы и безразличия к проблемам психического здоровья".

"Собираем деньги, чтобы помочь с оплатой юридических услуг для Декарлоса Дехуана Брауна-младшего. Во что бы то ни стало помогаем бороться с расизмом и предубеждениями против нашего народа. Спасибо, что помогаете нам бороться с этой коррупционной историей", — говорилось в описании на странице сбора средств.

После огласки сборов для подозреваемого в убийстве украинки, GoFundMe удалила все подобные инициативы. Платформа подчеркнула, что ее правила строго запрещают сбор средств на юридическую защиту лиц, которым выдвинуты официальные обвинения в насильственных преступлениях.

"Условия предоставления услуг GoFundMe прямо запрещают сбор средств для юридической защиты кого-либо, кому официально предъявлены обвинения в насильственном преступлении. Согласно этой давней политике, все меры по сбору средств для юридической защиты Декарлоса Брауна-младшего были удалены с платформы, а всем донорам, внесшим вклад, были полностью возмещены средства", — пояснил представитель платформы.

