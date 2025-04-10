В США начинают активную кампанию против Маска: миллиардера планируют выгнать из Белого дома

Илон Маск может потерять доступ к администрации Дональда Трампа из-за возможного нарушения правил государственной службы, сообщает издание Axios.

Илон Маск. Фото: Reuters

Группа демократов в Конгрессе США приступила к координированной кампании с требованием отстранить миллиардера от его участия в работе правительства.

Причиной этого стала юридическая норма, регламентирующая срок службы специальных государственных служащих, таких как Маск, в связи с его ролью в Департаменте эффективности правительства (DOGE). Согласно закону, такие лица не могут работать на государство более 130 дней в течение финансового года.

В письме, подписанном 77 демократами Палаты представителей, прямо требуется, чтобы администрация Трампа до 30 мая публично объявила о прекращении полномочий Маска как специального советника. Кроме того, в документе отмечается, что миллиардер не будет иметь права вернуться на государственный пост в течение следующего года, если не откажется от руководящих функций в собственных компаниях, в частности Tesla и SpaceX.

Инициатором письма выступил конгрессмен от Техаса Грег Касар, возглавляющий Прогрессивную фракцию Конгресса. В интервью Axios он подчеркнул, что эта инициатива только начало более масштабной кампании.

Касар также добавил, что демократы имеют в своем арсенале не только юридические механизмы, но и политические ресурсы и широкие возможности для влияния через общественное мнение. По его мнению, нынешняя администрация уже неоднократно игнорировала как федеральное законодательство, так и конституционные нормы, в частности, в сферах, касающихся правительственной этики и прозрачности.

Как уже писали "Комментарии", один из ближайших союзников Дональда Трампа – Илон Маск – неожиданно публично раскритиковал новые тарифы, введенные США. При этом он назвал позицию действующего президента ошибочной.