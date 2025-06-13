В США намекнули, что мира с Россией добиться не удастся

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Кравцев Сергей
Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер назвал маловероятным достижение мира с Россией. В то же время бывший американский чиновник считает возможным прекращение огня при условии усиленного финансового давления на Кремль. Такое заявление Волкера прозвучало на форуме GLOBSEC-2025 в Чехии 13 июня
Курт Волкер. Фото: из открытых источников
Бывший спецпредставитель США в Украине считает, что США должны гарантировать стабильные поставки оружия Украине, даже на платной основе, без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков. В этом, по его словам, ключевую роль может сыграть глава Белого дома Дональд Трамп.
Волкер подчеркнул, что важно как можно быстрее усилить украинскую обороноспособность, поскольку Россия пытается перегруппироваться и укрепить свои позиции.
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Также издание "Комментарии" сообщало – США имеют арсенал инструментов, чтобы нанести существенный удар по России. Сейчас Конгресс рассматривает двухпартийный законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ, включая вторичные санкции в отношении стран, помогающих Кремлю обходить ограничения. По оценкам, эти меры могут уменьшить нефтяные доходы Кремля на 20%, увеличив стоимость бензина в США лишь на 15 центов за галлон. Об этом пишет издание The Washington Post.
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