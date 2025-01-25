В США намекнули, на какой шаг пойдут по помощи Украине, если РФ откажется от переговоров

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом Келлог заявил в интервью телеканалу "Fox News".

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Келлог отметил, что такой подход может стать частью комплексного решения, которое одновременно поддержит Украину в войне против России и укрепит американскую оборонную промышленность.

"Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия", – высказался Келлог.

Он подчеркнул, что, хотя вооружение остается ключевым элементом для достижения мира, важны и другие компоненты, в частности дипломатия и экономическое влияние. Однако идея направления российских активов на нужды украинской обороны остается "на столе".

"Вооружение Украины все еще является важным элементом, но это лишь часть общей картины. Использование замороженных активов для финансирования покупки оружия – это вариант, который президент Соединенных Штатов будет рассматривать", – заявил Кит Келлог.

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