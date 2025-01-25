Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом Келлог заявил в интервью телеканалу "Fox News".
Кит Келлог. Фото: из открытых источников
Келлог отметил, что такой подход может стать частью комплексного решения, которое одновременно поддержит Украину в войне против России и укрепит американскую оборонную промышленность.
Он подчеркнул, что, хотя вооружение остается ключевым элементом для достижения мира, важны и другие компоненты, в частности дипломатия и экономическое влияние. Однако идея направления российских активов на нужды украинской обороны остается "на столе".
Читайте также на портале "Комментарии" — Запад должен дать понять Путину, что у него теперь всего два варианта: детали.
Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин во время интервью на государственном телевидении заявил, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Новости