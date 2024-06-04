В США намекнули о решении, если Россия будет продолжать эскалацию на фронте

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Кравцев Сергей
Нельзя исключать возможности расширения разрешения на использование оружия для Украины в будущем. Все будет зависеть от ситуации на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Голос Америки".
Джон Кирби. Фото: Getty Images
На уточняющий вопрос журналистов, о каких именно расширениях разрешения может идти речь для ВСУ, Джон Кирби добавил, что не хочет забегать вперед "относительно решений, которые еще не были приняты".
Он добавил, никто не осмелится обвинять президента Украины Зеленского в том, что он хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства. Ведь его страна продолжает находиться под атаками, особенно на фоне до сих пор последовательных усилий России подвергать опасности Харьков, один из их важнейших городов на севере.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина получила разрешение от президента Джо Байдена на удары американским оружием по территории РФ, но с ограничениями, заявил в комментарии Guardian спикер президента Сергей Никифоров.
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