В США намекнули о решении, если Россия будет продолжать эскалацию на фронте

Нельзя исключать возможности расширения разрешения на использование оружия для Украины в будущем. Все будет зависеть от ситуации на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

На уточняющий вопрос журналистов, о каких именно расширениях разрешения может идти речь для ВСУ, Джон Кирби добавил, что не хочет забегать вперед "относительно решений, которые еще не были приняты".

"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что будет нужно украинцам", – высказался Джон Кирби.

Он добавил, никто не осмелится обвинять президента Украины Зеленского в том, что он хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства. Ведь его страна продолжает находиться под атаками, особенно на фоне до сих пор последовательных усилий России подвергать опасности Харьков, один из их важнейших городов на севере.

"Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать пока. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины. И мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя", – прокомментировал Кирби.

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"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово проникнуть через границу", – подчеркнул Никифоров.



