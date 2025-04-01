В США нашли мертвой богатую семью: что известно

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Недилько Ксения
В пятницу утром в Южной Каролине произошла ужасная трагедия в большом семейном доме в Грир. В офис шерифа Спартанбург поступил звонок от соседа.
Ричард Самарел с женой Линой
Местная коронерская служба подтвердила Fox News личности троих умерших: это 9-летняя Саманта Самарел, 45-летняя Лина Мария Самарел и 54-летний Ричард Самарел.
В офисе шерифа сообщили, что другие дети, жившие в доме, были в школе, когда погибли трое членов семьи.
На странице Ричарда Самарела в Facebook отмечено, что семья родом из Нью-Джерси, а ранее он работал менеджером Bloomberg LP. Лина Самарел родом из Колумбии, работала терапевтом.
У Лины и Ричарда Самарел было трое детей, один из которых был найден мертвым вместе с супругами в пятницу.
В профессиональной биографии Лины Самарел отмечено, что она "психиатрическая медсестра и семейная медсестра", которая имеет опыт работы в различных медицинских учреждениях, включая амбулаторную психиатрию для взрослых и подростков с психическими заболеваниями и медицинские и оздоровительные услуги". В ее профиле в Facebook отмечено, что она раньше работала в Департаменте по делам ветеранов.
Коронерская служба и офис шерифа расследуют дело.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в селе Сумской области сгорел дом: семью спасти не удалось.
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