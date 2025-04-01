В США нашли мертвой богатую семью: что известно

В пятницу утром в Южной Каролине произошла ужасная трагедия в большом семейном доме в Грир. В офис шерифа Спартанбург поступил звонок от соседа.

Ричард Самарел с женой Линой

"По прибытии был сначала языковой барьер, но как только он был устранен, депутаты вошли в резиденцию и обнаружили в доме троих умерших", — говорится в пресс-релизе офиса шерифа. "На этом начальном этапе это агентство не испытывает никакой угрозы для общества".

Местная коронерская служба подтвердила Fox News личности троих умерших: это 9-летняя Саманта Самарел, 45-летняя Лина Мария Самарел и 54-летний Ричард Самарел.

В офисе шерифа сообщили, что другие дети, жившие в доме, были в школе, когда погибли трое членов семьи.

На странице Ричарда Самарела в Facebook отмечено, что семья родом из Нью-Джерси, а ранее он работал менеджером Bloomberg LP. Лина Самарел родом из Колумбии, работала терапевтом.

У Лины и Ричарда Самарел было трое детей, один из которых был найден мертвым вместе с супругами в пятницу.

В профессиональной биографии Лины Самарел отмечено, что она "психиатрическая медсестра и семейная медсестра", которая имеет опыт работы в различных медицинских учреждениях, включая амбулаторную психиатрию для взрослых и подростков с психическими заболеваниями и медицинские и оздоровительные услуги". В ее профиле в Facebook отмечено, что она раньше работала в Департаменте по делам ветеранов.

"В свободное время Лина любит проводить время со своим мужем и тремя детьми. Лина также любит читать и узнавать новые и актуальные вопросы психиатрии и психического здоровья", — говорится в ее профиле на GrowTherapy.com.

Коронерская служба и офис шерифа расследуют дело.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в селе Сумской области сгорел дом: семью спасти не удалось.