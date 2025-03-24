В США нашли мертвую экспрокурорку, расследовавшую преступления РФ: что известно

В США найдена мертвой бывшая федеральная прокурорка Джессика Абер, занимавшаяся расследованиями по истокам ЦРУ, финансового мошенничества россиян и военных преступлений в Украине. Об этом сообщает The Guardian

Джессика Абер (фото из открытых источников)

Бывшую прокурорку США в Восточном округе Виргинии Джессику Абер обнаружили мертвой у ее дома в субботу, 22 марта. Полиция Александрии (штат Вирджиния) обнаружила ее без сознания в 9:20 утра.

Власти отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной могло стать хроническое заболевание.

Двое бывших высокопоставленных чиновников Министерства юстиции США также заявили, что следствие не выявило признаков насильственной смерти.

Абер начала свою карьеру в 2009 году в окружном суде Восточного округа Виргинии, где занималась делами о финансовом мошенничестве, государственной коррупции, насильственных преступлениях и эксплуатации детей.

С 2015 по 2016 год она работала советницей помощника генерального прокурора в криминальном отделе Минюста США. С 2016 года и до своего назначения на должность федеральной прокурорки занимала должность замглавы уголовного отдела окружного суда Восточного округа Виргинии.

Кандидатуру Абер на пост прокурора США выдвинул президент Джо Байден 10 августа 2021 года и ее единогласно утвердил Сенат. Она проработала в этой должности более трех лет, а 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, объявила о своей отставке.

В своем заявлении Абер отметила: "Я имела честь посвятить свою карьеру работе в Восточном округе Виргинии, сотрудничая с талантливыми и преданными государственными служащими, решающими важные вопросы как на местном уровне, так и в мире".

До своей отставки Абер вела целый ряд громких дел. Она возглавляла расследование против бывшего аналитика ЦРУ Асифа Рахмана, слившего в Telegram секретные документы по израильскому удару по Ирану.

Также она управляла делом против руководителей компании Eleview International Inc., обвиняемых в незаконном вывозе американских технологий в Россию на сумму более 6 миллионов долларов.

Кроме того, под ее руководством прокуратура предъявила обвинение двум гражданам России в масштабном кибермошенничестве и отмывании денег.

Абер также принимала участие в первом уголовном преследовании российских военных за преступления против гражданина США в Украине. Четверо российских военнослужащих обвиняются в похищении и пытках американца на территории Херсонской области.

Напомним, что на карьере будущего генпрокурора США поставили жирный крест . Комитет по этике Конгресса США признал бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца, которого Дональд Трамп ранее предлагал на должность генерального прокурора, виновным в ряде правонарушений. В частности, речь идет о сексуальных отношениях с несовершеннолетней, употреблении наркотиков и других нарушениях, сообщает телеканал CBS News.



