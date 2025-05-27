В США нашли ответ, как Трамп может принудить Путина к миру

Президент США Дональд Трамп оказался перед дилеммой: его решительные заявления о способности завершить войну в Украине в 24 часа все больше выглядят как иллюзии, подрывающие доверие к нему. Это, пишет CNN , заставляет президента США искать способы вернуть контроль над нарративом.

Дональд Трамп

Издание прогнозирует, что одним из потенциальных шагов, которые может предпринять Трамп, ввести вторичные санкции против России. Он раньше уже намекал на такой вариант. Санкции будут нацелены на финансовые институты, компании и другие организации, до сих пор сотрудничающие с Москвой.

Журналисты напоминают, что в Конгрессе уже представлен соответствующий законопроект авторства сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя. Документ предусматривает серьезные ограничения для стран, продолжающих взаимодействовать с Россией. Это ударит по стратегическим соперникам США, таким как Китай, но в то же время рискует усложнить отношения с союзниками, в частности, Индией.

Еще один возможный шаг, по мнению CNN , укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности путем снабжения или продажи дополнительных систем Patriot, способных эффективно противодействовать крылатым ракетам, применяемым Россией во время ночных атак дронами.

Однако издание подчеркивает, что риск эскалации конфликта к прямому столкновению между Россией и Западом остается серьезным сдерживающим фактором как для Джо Байдена, так и для Трампа. Однако чрезмерная осторожность Трампа, по мнению критиков, лишь подчеркивает более активную позицию действующего президента.

В то же время, последние действия Кремля могут стать для Трампа сигналом к переоценке собственной позиции.

"Мы уже слышали от Трампа и членов его команды сигналы раздражения, даже намеки на санкции. Но реальных действий до сих пор не было", — заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в эфире CNN. — Вопрос только в том, настал ли момент для реального шага. Речь идет не только о санкциях, но и об укреплении украинских Вооруженных Сил".

По мнению отставного майора армии США Майка Лайонса, Трамп может сознательно формировать новое политическое пространство.

Кому адресовано его послание на Truth Social? Формально – Путину. Но, думаю, на самом деле он пытается проверить реакцию американского общества: одобрит ли оно более активное вмешательство США в войну", — сказал Лайонс. — "Он, может быть, понял, что ситуация намного сложнее, чем ему казалось в начале".

Однако есть две серьезные оговорки относительно тезиса о "прозрении" Трампа. Во-первых, он редко критикует Путина напрямую. Во-вторых, жестокость российской агрессии не новость: три года войны, десятки тысяч жертв среди мирного населения и ордера на арест Путина за военные преступления.

Так что, считают журнаисты, нынешнюю риторику Трампа следует воспринимать осторожно. Она могла преследовать исключительно политическую цель — отвлечь внимание от неудобных вопросов журналистов и укрепить имидж "сильного лидера" в День памяти. Но опыт показывает: стоит новостному циклу измениться и Трамп мгновенно переключается на другую тему.

"Слова ничего не стоят, если за ними не идут действия", — подчеркнула бывшая чиновник американской разведки Бет Саннер. — "Пора действовать и давить на тех, кто действительно является проблемой".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США резко обратились к Трампу с требованием к действиям.



