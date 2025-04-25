В США назревает серьезный конфликт: что произошло

Главный демократ в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что конгресс США вряд ли поддержит какое-либо вторжение в Гренландию.

Конгресс выступил против Трампа. Фото из открытых источников

Конгрессмен сделал это заявление на фоне предварительных высказываний президента США Дональда Трампа о том, что он хочет, чтобы Соединенные Штаты захватили Гренландию и не исключил применения силы для этого.

"Я не верю, что в конгрессе существует реальная двухпартийная поддержка агрессивных действий в отношении Гренландии. Вам придется спросить наших коллег-республиканцев, но я не видел, чтобы серьезные члены-республиканцы конгресса поддерживали идею о том, что мы должны каким-то образом вторгнуться в Гренландию", — подчеркнул он.

Находившаяся в Копенгагене делегация конгресса США состояла из представителей обеих партий. Однако на брифинге после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном ни один республиканец не выступил.

Джеффрис подчеркнул, что Дания является крупным союзником Соединенных Штатов в развитии глобального общества, основанного на правилах. Это контрастирует с заявлениями вице-президента Джей Ди Венса, который во время своей поездки в Гренландию в конце марта сказал, что Дания не была хорошим союзником.

Лидер демократов также упомянул о Соглашении 1951 года между Соединенными Штатами и Данией. Соглашение предоставляет США право свободно передвигаться и строить военные базы в Гренландии при условии, что Дания и Гренландия будут об этом уведомлены.

"Это соглашение все еще действует, оно живо, и лидеры Дании четко дали понять, что оно остается доступным для использования", — отметил Джеффрис.

Он добавил, что делегация не обсуждала с датскими официальными лицами увеличение военного присутствия или активности США в Гренландии.