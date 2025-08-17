В США назвали дату трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского на трехсторонний саммит с участием российского диктатора Владимира Путина, который может состояться уже в следующую пятницу, 22 августа. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

В августе может пройти встреча Зеленского, Путина и Трампа. Фото: comments.ua

Приглашение на трехстороннюю встречу было озвучено во время телефонного разговора 16 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами уже после встречи президента США с Путиным на Аляске.

"Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что он хочет провести трехсторонний саммит быстро, уже 22 августа", — говорится в материале Axios.

Место проведения саммита пока неизвестно. Кремль, Вашингтон и Киев не подтвердили свое участие. Кроме того, Путин публично не брал обязательства, что согласен на такую встречу с Зеленским в ближайшее время.

Напомним, что 15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая длилась около трех часов. Хотя переговоры вызвали волну слухов о возможном достижении договоренностей по войне в Украине, лидеры заявили, что мирного соглашения пока нет.

Трамп назвал переговоры "очень продуктивными" и отметил шансы "остановить убийства тысяч людей еженедельно". В свою очередь Путин пригласил Трампа встретиться в следующий раз в Москве.

К возможной трехсторонней встрече планируется еще один важный этап. 18 августа Владимир Зеленский должен прибыть в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом. По данным The New York Times, не исключено, что украинского президента будет сопровождать один из европейских лидеров. Ожидается, что главными темами обсуждения будут итоги переговоров с Путиным, а также перспективы урегулирования войны в Украине.

