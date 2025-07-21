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В США назвали две причины, почему Джей Ди Вэнс заменит Дональда Трампа до конца года

Дональд Трамп может не досидеть до конца своего срока, и уже в 2025 году его может заменить Джей Ди Вэнс.

21 июля 2025, 09:45 comments2378
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Slava Kot

Некоторые американцы считают, что Джей Ди Вэнс станет новым президентом США до конца 2025 года из-за скандалов и сложной ситуации вокруг здоровья Дональда Трампа. Политический комментатор Джош Грин заявил, что есть две ключевые причины, по которым Вэнс может заменить Трампа.

В США назвали две причины, почему Джей Ди Вэнс заменит Дональда Трампа до конца года

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Трамп за свои первые шесть месяцев в должности президента США вызвал несколько громких скандальных ситуаций, в частности, ввел увеличение расходов из-за "Большого и прекрасного законопроекта", устроил спор с Илоном Маском и провел скандальную встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Однако политический обозреватель Джош Грин прогнозирует, что Трамп потеряет пост президента США до конца года из-за двух других факторов. Первой причиной Грин называет связи Трампа с финансистом и сексуальным преступником Джефри Эпштейном, а другим фактором может быть здоровье президента США.

"Его популярность сейчас стремительно падает. Учитывая скандал с досье Эпштейна Дональда Трампа и его недавний диагноз — хроническое заболевание вен, вызывающее отек рук и лодыжек — это очень критическая ситуация", — сказал Грин.

По его мнению, из-за падения популярности, связей с Эпштейном и проблем со здоровьем до конца 2025 года вице-президент Джей Ди Вэнс может заменить Трампа в должности президента США.

Напомним, что Трамп пришел в Белый дом с лозунгами открыть все детали дела Эпштейна. Однако недавно Трамп назвал дело "мистификацией", а людей, которые хотят открыть файлы "глупыми" и "неразумными". Эти заявления вызвали шквал критики среди американцев, а Илон Маск призвал открыть файлы.

Также в Белом доме подтвердили у Трампа хроническую венозную недостаточность, однако заверили, что она не влияет на здоровье президента США.



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Источник: https://www.newsbreak.com/the-mirror-us-1900780/4118758492021-people-think-jd-vance-will-replace-donald-trump-by-end-of-year-for-two-key-reasons
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