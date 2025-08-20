В США назвали единственный способ закончить войну в Украине

Рубрики
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что единственным способом окончить войну будет встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По его словам, переговоры лидеров стран будут способствовать завершению конфликта.
Скотт Бессент. Фото из открытых источников
Скотт Бессент в интервью CNBC рассказал о планах президента США Дональда Трампа окончить войну в Украине. Американский министр уверяет, что встреча с Путиным на Аляске стала демонстрацией силы США, а приезд Зеленского в Белый дом приближает встречу обоих лидеров Украины и России.
По его словам, благодаря встречам Трампа с Путиным и Зеленским стали возможны прямые переговоры между Украиной и Россией на самом высоком уровне, которые, по мнению Бессента, могут закончить войну.
