В США назвали единственный способ закончить войну в Украине

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что единственным способом окончить войну будет встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По его словам, переговоры лидеров стран будут способствовать завершению конфликта.

Скотт Бессент. Фото из открытых источников

Скотт Бессент в интервью CNBC рассказал о планах президента США Дональда Трампа окончить войну в Украине. Американский министр уверяет, что встреча с Путиным на Аляске стала демонстрацией силы США, а приезд Зеленского в Белый дом приближает встречу обоих лидеров Украины и России.

"Я хочу прояснить ситуацию относительно событий на Аляске. Аляска была демонстрацией силы со стороны президента Трампа. Он пригласил Путина на территорию, ранее принадлежавшую россиянам… Затем прибыл президент Зеленский, мы провели очень хорошую встречу с ним и его командой в Овальном кабинете, которая длилась около полутора часов... Кульминацией этого стал телефонный звонок Путину", — утверждает Бессент.

По его словам, благодаря встречам Трампа с Путиным и Зеленским стали возможны прямые переговоры между Украиной и Россией на самом высоком уровне, которые, по мнению Бессента, могут закончить войну.

"Я твердо убежден, что состоится двусторонняя встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским. Единственный способ закончить этот конфликт – это заставить обе стороны сесть за стол переговоров", – заверил Бессент.

