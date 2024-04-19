В США назвали главного союзника армии РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поддержку военной промышленности РФ.

Блинкен раскритиковал Китай за поддержку РФ. Фото из открытых источников

По словам Энтони Блинкена, Пекин является крупнейшим поставщиком критически важных компонентов для российской армии, ведущей войну против Украины.

В ходе пресс-конференции по окончании встречи министров иностранных дел стран G7 глава Госдепа США подчеркнул, что поддержка Китаем российского ВПК создает наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны.

"Когда речь идет об оборонно-промышленном комплексе РФ, основным поставщиком сейчас является Китай. Мы видим, как КНР делится станками, полупроводниками, другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную отрасль", — заявил Энтони Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.