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В США назвали необходимое условие окончания войны в Украине

Российско-украинская война завершится уступками с двух сторон

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут добиться своих максимальных целей, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

В США назвали необходимое условие окончания войны в Украине

Переговоры о завершении войны. Фото из открытых источников

Госсекретарь США заявил, что на завершение войны нужно время. По его словам, и у Украины, и у России есть свои интересы, которые могут стать препятствием для начала переговоров.

В то же время, заметил он, обе стороны платят большую цену, а потому и Украина, и Россия заинтересованы в том, чтобы война завершилась.

"Война в Украине не закончится с максималистскими целями одной из сторон. Придется проделать много тяжелой работы. Только США под лидерством президента Дональда Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко и потребует некоторое время. Но я знаю, что Трамп твердо намерен достичь окончания войны", – констатировал Марко Рубио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что боями в Харьковской области на правом берегу реки Оскол российские захватчики хотят расширить плацдарм, чтобы атаковать Купянск, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Офицер ВСУ отметил, что врагу крайне важно взять под контроль железнодорожное сообщение на востоке Харьковщины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новый президент США Дональд Трамп меняет риторику Штатов по отношению к Кремлю, а потому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Американский лидер заявляет о готовности к переговорам с Путиным, в отличие от Джозефа Байдена, после широкомасштабного вторжения решила изолировать Путина. Такая позиция Байдена способствовала изоляции Путина со стороны европейских лидеров", — рассказал он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=42nQDD2-wbc
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