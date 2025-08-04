В США назвали причину визита Виткоффа в Россию: что должен передать Путину

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что главной задачей спецпредставителя президента Стива Виткоффа во время визита в РФ будет донести российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Мэтью Витакер прокомментировал визит Стива Виткоффа в Россию, который, по словам Трампа, запланирован на 6-7 августа. По его словам, спецпредставитель президента США передаст Путину ультиматум относительно необходимости прекращения войны.

"Я знаю Стива Виткоффа. Он очень талантливый дипломат. Очевидно, он едет туда, чтобы передать ультиматум. И этот ультиматум будет таким: необходимо немедленно достичь прекращения огня. Время пришло. Нужно остановить убийства", — сказал Витакер.

Также Витакер раскритиковал российского диктатора, назвав его мышление "больным".

"Невозможно понять, что в голове у Путина, потому что это больное и искаженное мышление", — добавил посол США при НАТО Мэтью Витакер.

В Кремле прокомментировали визит Виткоффа в РФ. По словам Дмитрия Пескова, представитель Трампа может встретиться с Путиным на этой неделе. Эта встреча будет за день до конца дедлайна Трампа, обещавшего ввести санкции против России, если Путин не пойдет на прекращение войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдепе США объяснили позицию Трампа к войне в Украине, заключающуюся в том, чтобы получить постоянный мир любой ценой.

Также "Комментарии" писали, что Трамп дал Путину последний шанс, чтобы окончить войну в Украине. Если российский диктатор не согласится на прекращение огня, то Россию ждут санкции от Соединенных Штатов.