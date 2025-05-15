logo

BTC/USD

101958.96

ETH/USD

2516.57

LTC/USD

95.99

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США назвали пятерых людей, которые управлявляли страной вместо Байдена
commentss НОВОСТИ Все новости

В США назвали пятерых людей, которые управлявляли страной вместо Байдена

Байден якобы был неспособен исполнять обязанности президента, поэтому страной руководили вместо него

сегодня, 15:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Новая книга о здоровье Джо Байдена уже стала бестселлером еще до выхода, однако, по мнению критиков, она больше похожа на очередную попытку сокрытия правды, чем раскрытие скандала.

В США назвали пятерых людей, которые управлявляли страной вместо Байдена

Джо Байден

Одним из авторов книги является Джейк Таппер, ведущий CNN, ранее бывший ярым поклонником Байдена. В 2020 году, когда Лара Трамп на его шоу вспомнила о заметном когнитивном спаде Байдена, Таппер жестко критиковал ее, назвав такие заявления абсурдными и унизительными. Теперь же Таппер вместе с Алексом Томпсоном из Axios вроде бы разоблачают заговор, скрывающий проблемы со здоровьем президента.

Авторы книги утверждают, что за время президентства Байдена, Америкой фактически руководили пять человек: Майк Донилон — политический директор Байдена, Стив Рикетти — советник президента и лоббист фармацевтических компаний, Брюс Рид — заместитель председателя аппарата Белого дома. Также среди руководителей были Рон Клейн — давний соратник Байдена, который "контролировал практически все" и, вероятно, жена тогдашнего президента Джилл Байден.

Авторы утверждают, что Байден не был пригоден к должности еще до президентских выборов 2020 года, однако это было тщательно скрыто. Книга также намекает на поддержку Байдена со стороны Барака Обамы и Голливуда. В частности, Джордж Клуни, известный актер и политический активист, также молчал о заметном ухудшении состояния президента.

Несмотря на обещание раскрыть правду, книга, по мнению обозревателей, больше напоминает попытку самооправдания бывших соратников Байдена, в том числе Обамы и Клуни. Авторы не призывают к ответственности людей, которые скрывали информацию, а наоборот оправдывают их бездействие.

По мнению критиков, книга больше фокусируется на создании положительного имиджа некоторых лиц, чем на раскрытии подлинных фактов. В то же время, она демонстрирует глубокое разочарование общества в правде, ведь даже громкие разоблачения оставляют больше вопросов, чем ответов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден при встрече не узнал Клуни.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14712769/Biden-book-health-coverup-jake-tapper-maureen-callahan.html
Теги:

Новости

Все новости