Новая книга о здоровье Джо Байдена уже стала бестселлером еще до выхода, однако, по мнению критиков, она больше похожа на очередную попытку сокрытия правды, чем раскрытие скандала.

Джо Байден

Одним из авторов книги является Джейк Таппер, ведущий CNN, ранее бывший ярым поклонником Байдена. В 2020 году, когда Лара Трамп на его шоу вспомнила о заметном когнитивном спаде Байдена, Таппер жестко критиковал ее, назвав такие заявления абсурдными и унизительными. Теперь же Таппер вместе с Алексом Томпсоном из Axios вроде бы разоблачают заговор, скрывающий проблемы со здоровьем президента.

Авторы книги утверждают, что за время президентства Байдена, Америкой фактически руководили пять человек: Майк Донилон — политический директор Байдена, Стив Рикетти — советник президента и лоббист фармацевтических компаний, Брюс Рид — заместитель председателя аппарата Белого дома. Также среди руководителей были Рон Клейн — давний соратник Байдена, который "контролировал практически все" и, вероятно, жена тогдашнего президента Джилл Байден.

Авторы утверждают, что Байден не был пригоден к должности еще до президентских выборов 2020 года, однако это было тщательно скрыто. Книга также намекает на поддержку Байдена со стороны Барака Обамы и Голливуда. В частности, Джордж Клуни, известный актер и политический активист, также молчал о заметном ухудшении состояния президента.

Несмотря на обещание раскрыть правду, книга, по мнению обозревателей, больше напоминает попытку самооправдания бывших соратников Байдена, в том числе Обамы и Клуни. Авторы не призывают к ответственности людей, которые скрывали информацию, а наоборот оправдывают их бездействие.

По мнению критиков, книга больше фокусируется на создании положительного имиджа некоторых лиц, чем на раскрытии подлинных фактов. В то же время, она демонстрирует глубокое разочарование общества в правде, ведь даже громкие разоблачения оставляют больше вопросов, чем ответов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден при встрече не узнал Клуни.



