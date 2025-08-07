В США назвали решение Трампа, которое станет "переломным моментом" в войне Путина в Украине: детали

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "переломным моментом" решение президента США Дональда Трампа о повышении тарифов против Индии за покупку российской нефти. Об этом политик написал в соцсети X.

"Решение президента Трампа взяться за страны, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевую российскую нефть, — это переломный момент. Эти страны вот-вот заплатят давно назревшую и высокую цену", — говорится в заявлении Грэмма.

Сенатор поблагодарил своих европейских друзей, которые помогают Украине. В то же время он отметил, что покупка российской нефти в Индии должна прекратиться.

"Однако и я, и многие другие не можем не замечать, что вы покупаете нефть в Индии — которая в свою очередь приобрела ее в России. Мы следим за этим. Это должно прекратиться немедленно", — резюмировал политик.

Напомним, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на товары из Индии из-за того, что она покупает и перепродает российскую нефть.

После решения по Индии президент США анонсировал "многие вторичные санкции" против торговых партнеров России. Трамп не исключил введения пошлин и против Китая.

Как уже писали "Комментарии", политолог Вадим Денисенко считает, что нынешние действия Дональда Трампа в отношении России имеют совсем иную стратегическую основу. Речь идет не столько о Кремле, сколько о подготовке к крупным переговорам с Китаем. По словам эксперта, Трамп стремится ослабить ключевых партнеров Пекина, заставив его показать готов ли он поддерживать своих геополитических союзников в критические моменты. Один из таких сигналов – удары тарифами по Бразилии. Вашингтон из-за этого шага демонстрирует Китаю, что его влияние на главного партнера в Южной Америке ограничено.