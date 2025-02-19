В США назвали заявления госсека Рубио об Украине позором для американцев

После встречи между представителями США и России в Саудовской Аравии государственный секретарь Марко Рубио сделал несколько заявлений, которые вызвали смущение не только в Украине и Европе, но и в Соединенных Штатах. На слова Рубио ответил когрессмен-демократ Шон Кастен.

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Шон Кастен на платформе X прокомментировал заявления Марко Рубио, который по итогам переговоров между США и Россией заявил о "достаточно уникальном, потенциально историческом экономическом партнерстве" с Путиным.

"Поставьте себя на место Украины. Парень, который издевался над тобой в течение десятилетия, встречается с полицейскими, разговаривая о том, как построить долговременные отношения друг с другом, которые будут включать несколько "трудных" разговоров о твоей жестокости. Рубио нас всех позорит", — пишет Кастен.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Россией, которые стали первой прямой встречей представителей обеих стран с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США назвали четыре принципа, которые согласовали во время переговоров с Россией — два касаются Украины. В частности, это возобновление нормального функционирования дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, назначение высокопоставленной переговорной группы для работы над завершением войны в Украине, начало обсуждений о возможном геополитическом и экономическом сотрудничестве после окончания войны в Украине и продолжение активного участия в процессе переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Россия озвучила США свои главные условия в отношении Украины.