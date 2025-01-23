В США назвали Зеленского "наркоманом" с манией величия (ВИДЕО)

Американский комедийный киноактер Роб Шнайдер подверг критике помощь от США для Украины, а Владимира Зеленского назвал "наркоманом" в грязном свитере, который хочет победить российского диктатора Владимира Путина. По его словам, именно такая политика Байдена привела к его поражению на выборах перед Дональдом Трампом.

Роб Шнайдер пошутил над президентом Украины

Телеканал FoxNews опубликовал полное выступление Роба Шнайдера на AmericaFest 2024, где тот назвал главные причины поражения Джо Байдена. Часть речи Шнайдер сосредоточил на Украине. По его словам, Байден может отправить в Украину 100 миллиардов долларов, однако дал лишь 800 долларов пострадавшим от урагана в Северной Каролине и 700 долларов жертвам пожара на гавайском острове Мауи. Далее Шнайдер переключился на президента Украины Владимира Зеленского.

"Совершенно очевидно, что Зеленский наркоман. Все симптомы имеются. Дашь ему миллиард, а через неделю он снова без денег. Все время ходит в этом грязном свитере, который ему подарил Шон Пенн. И непрерывно мечтает о чем-то вроде: Я нанесу поражение России!", – сказал Шнайдер.

Отметим, что Роб Шнайдер вместе с такими актерами как Мел Гибсон и Галк Гоган являются ярыми поклонниками Дональда Трампа. К примеру, после выступления в канадском парламенте украинского воина и ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько Шнайдер возмутился, отменил выступление в Канаде и запустил в соцсетях гештег #CancelCanada.

Роб Шнайдер – американский комедийный актер, начавший свою карьеру с участия в популярном скетч-шоу "Saturday Night Live". Наибольшую популярность ему принесли фильмы "Мужчина по вызову", "Животное", а также многочисленные роли в фильмах Адама Сэндлера, с которым он часто сотрудничает. Однако украинским зрителям он может быть более известен по эпизодической роли в фильме "Один дома 2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник Трампа Роджер Стоун заявил о неуважении американского народа со стороны Владимира Зеленского. Это произошло из-за одежды президента, который прибыл на встречу с Трампом в свитере. По словам Стоуна, Зеленский выглядел как "неряха". Сам Зеленский раньше объяснял, почему не носит костюм.