В США назвали Зеленского создателем проблем

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского о возвращении территорий, выплате репараций Россией и обеспечении гарантий безопасности выглядят слишком большими для Соединенных Штатов.

Министр торговли США Говард Лутник. Фото из открытых источников

Говард Лутник в интервью CNN ответил на несколько вопросов, касающихся войны в Украине и президента Владимира Зеленского. Как заверил американский министр торговли, Трамп якобы не требует отставки Зеленского.

"Нет, он не вмешивается в украинскую политику, он хочет быть миротворцем, хочет модерировать, хочет вести переговоры", – сказал Лутник.

По его словам, Трамп пытается определить, какие инструменты он применит к Украине и России, чтобы посадить их за стол переговоров. Однако Лутник подчеркнул, что условия Зеленского оказались для США слишком велики.

"Зеленский хочет 300 миллиардов долларов репараций от России. Он хочет вернуть всю территорию, репарации и гарантии безопасности... Это уже слишком. Это не миротворец. Это проблемотворец", — заявил американский министр.

В итоге Лутник добавил, что "президент на стороне Украины" и даст больше военной помощи, если сможет добиться мира.

Отметим, что администрация Трампа не предоставила Украине никакой военной помощи, а в Белом доме заявили об остановках помощи, предоставленной администрацией Байдена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Зеленский не должен извиняться перед Трампом.

Также "Комментарии" писали, что перед Украиной Трамп предлагал Афганистану провальное соглашение о полезных ископаемых.