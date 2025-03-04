В США назвали Зеленского создателем проблем

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Slava Kot
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского о возвращении территорий, выплате репараций Россией и обеспечении гарантий безопасности выглядят слишком большими для Соединенных Штатов.
Министр торговли США Говард Лутник. Фото из открытых источников
Говард Лутник в интервью CNN ответил на несколько вопросов, касающихся войны в Украине и президента Владимира Зеленского. Как заверил американский министр торговли, Трамп якобы не требует отставки Зеленского.
По его словам, Трамп пытается определить, какие инструменты он применит к Украине и России, чтобы посадить их за стол переговоров. Однако Лутник подчеркнул, что условия Зеленского оказались для США слишком велики.
В итоге Лутник добавил, что "президент на стороне Украины" и даст больше военной помощи, если сможет добиться мира.
Отметим, что администрация Трампа не предоставила Украине никакой военной помощи, а в Белом доме заявили об остановках помощи, предоставленной администрацией Байдена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Зеленский не должен извиняться перед Трампом.
Также "Комментарии" писали, что перед Украиной Трамп предлагал Афганистану провальное соглашение о полезных ископаемых.
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