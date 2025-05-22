В США не исключают импичмент Трампа: когда это произойдет

В США усиливается давление со стороны влиятельных групп на законодателей, чтобы те заняли более жесткую позицию по отношению к России. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам Маломужа, сейчас речь идет о прямом давлении не только на бывшего президента Дональда Трампа, но и других ведущих республиканцев, в частности Марко Рубио. Причина — откровенное нарушение Москвой даже договоренностей, достигнутых с Трампом, Келлогом и Виткофом.

"Россия демонстрирует подлинные намерения, и это открывает простор для решительных действий со стороны Конгресса и Сената", — подчеркнул он.

На этом фоне американские законодатели могут самостоятельно принять решение о введении санкций против РФ вне зависимости от позиции Трампа. Малому же не исключает: если Трамп попытается заблокировать эти инициативы, вопрос о его импичменте снова может стать на повестку дня — на этот раз с участием не только демократов, но и части республиканцев.

"Это еще не критический момент, но Трамп уже в нерешительности — вступать ли в противостояние, или пытаться влиять на своих сенаторов. И при этом — надеяться на возможность договоренности с Путиным. Но такой договоренности не будет", — подытожил Маломуж.

Как известно, сенаторы-демократ Ричард Блюментал и республиканец Линдси Грэм уже анонсировали законопроект с санкциями против РФ, если она не покажет готовность к прекращению войны. У документа уже есть поддержка 80 сенаторов.

Тем временем The Wall Street Journal сообщает, что после телефонного разговора с Путиным Трамп передал европейским лидерам: глава Кремля не планирует завершение войны, поскольку уверен в победе.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп неудачно якобы пошутил о визите украинского президента Владимира Зеленского в Южную Африку. Якобы в тот день он ему звонил по телефону. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Южной Африки.