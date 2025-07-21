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В США обещают ад трем странам, закупающим нефть у России: срочное заявление

Трамп планирует ввести пошлины против Китая, Индии и Бразилии за покупку российской нефти.

21 июля 2025, 09:25
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Клименко Елена

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп намерен ввести торговые пошлины против стран, активно покупающих российскую нефть. Речь идет о Китае, Индии и Бразилии — государствах, которые, по словам Грэма, фактически финансируют военную агрессию России против Украины, скупая примерно 80% дешевой российской нефти.

В США обещают ад трем странам, закупающим нефть у России: срочное заявление

Фото: из открытых источников

Об этом сенатор сообщил в эфире телеканала Fox News, передает аналитический проект Clash Report.

" Трамп намерен наложить пошлины на Китай, Индию и Бразилию из-за их сотрудничества с Россией в сфере энергоресурсов", — заявил Грэм.

Он подчеркнул, что такая торговля лишь укрепляет экономическую основу путинского режима и позволяет продолжать войну. В жесткой форме сенатор также обратился к Владимиру Путину.

"Путин, твоя очередь наступает. Дональд Трамп – это Скотти Шеффлер американской политики, и он готовится устроить тебе серьезные неприятности", – сказал политик, сравнивая президента США с титулованным гольфистом.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил России введением вторичных пошлин — в случае если Кремль не согласится на мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. По его словам, эти пошлины могут достигать 100%.

В ответ на эти заявления министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна готовится к любому сценарию и, при необходимости, сможет найти альтернативные источники поставок энергоносителей, если санкции США вступят в силу.

Как уже писал портал "Комментарии", российские представители власти продолжают озвучивать позицию, что Россия не стремится к скорейшему завершению войны против Украины. Все предложения, не отвечающие требованиям Кремля, там автоматически отвергаются. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), угрозы президента США Дональда Трампа по поводу возможных 100% пошлин и новых санкций не произвели впечатление на Москву.



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Источник: https://t.me/ClashReport/51611
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