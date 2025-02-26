В США обеспокоены тем, что Маск может работать на интересы другой страны

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Slava Kot
Лидеры республиканцев и демократов специального комитета Палаты представителей США по Китаю, заявили, что КНР имеет рычаги влияния на Илона Маска, которые может использовать, чтобы получить благоприятную к Пекину политику США. Американские чиновники призвали Вашингтон противостоять любым усилиям по этому поводу.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Глава республиканского комитета Джон Муленаар и член Демократической партии Раджа Кришнамурти считают, что Коммунистическая партия Китая хочет использовать бизнес-лидеров США, имеющих коммерческие интересы в Китае, для достижения своих целей в переговорах с Вашингтоном. Особенно Илона Маска, который приближен к президенту США Дональду Тармпу.
В свою очередь Кришнамурти отметил, что Китай сконцентрируется на Маске, чтобы иметь возможность обойти критику других американских чиновников.
Илон Маск годами поддерживал контакты с официальными представителями Китая, в том числе лидером КНР Си Цзиньпином. Крупнейший бизнес Маска – компания Tesla, в прошлом году продала Китаю 36,7% своих автомобилей.
Китай может предложить Маску, то что он хочет в обмен на лояльность администрации Трампа к Пекину. Ведь в последние годы Китай нарастил собственное производство электромобилей, а также создал регуляторные помехи для Tesla.
Ранее портал "Комментарии" писали, что Китай отверг идею Трампа, которую поддержал Путин.
Также "Комментарии" писали, что Маск ошибся на 8 миллиардов. Найден ужасный ляп DOGE.
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