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В США обеспокоены тем, что Маск может работать на интересы другой страны

Китай сконцентрируется на влиянии на Илона Маска, чтобы продвинуть свои интересы в США.

сегодня, 15:00
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Автор:
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Slava Kot

Лидеры республиканцев и демократов специального комитета Палаты представителей США по Китаю, заявили, что КНР имеет рычаги влияния на Илона Маска, которые может использовать, чтобы получить благоприятную к Пекину политику США. Американские чиновники призвали Вашингтон противостоять любым усилиям по этому поводу.

В США обеспокоены тем, что Маск может работать на интересы другой страны

Илон Маск. Фото из открытых источников

Глава республиканского комитета Джон Муленаар и член Демократической партии Раджа Кришнамурти считают, что Коммунистическая партия Китая хочет использовать бизнес-лидеров США, имеющих коммерческие интересы в Китае, для достижения своих целей в переговорах с Вашингтоном. Особенно Илона Маска, который приближен к президенту США Дональду Тармпу.

"Что касается Илона Маска, то я верю, что КПК попытается использовать любую возможность", – сказал Муленаар.

В свою очередь Кришнамурти отметил, что Китай сконцентрируется на Маске, чтобы иметь возможность обойти критику других американских чиновников.

"Они видят в нем актив для себя в любых переговорах, способ обойти Рубио, способ обойти Волца, способ обойти тех, кого они считают менее дружественным к ним по их вопросам. Я надеюсь, что президент будет очень внимательно всех слушать", — заметил Кришнамурти.

Илон Маск годами поддерживал контакты с официальными представителями Китая, в том числе лидером КНР Си Цзиньпином. Крупнейший бизнес Маска – компания Tesla, в прошлом году продала Китаю 36,7% своих автомобилей.

Китай может предложить Маску, то что он хочет в обмен на лояльность администрации Трампа к Пекину. Ведь в последние годы Китай нарастил собственное производство электромобилей, а также создал регуляторные помехи для Tesla.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Китай отверг идею Трампа, которую поддержал Путин.

Также "Комментарии" писали, что Маск ошибся на 8 миллиардов. Найден ужасный ляп DOGE.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/us-lawmakers-warn-that-china-could-use-musk-influence-trump-2025-02-25/
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