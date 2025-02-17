В США обнародовали гарантии безопасности для Украины, которые будут оберегать РФ

Команда экспертов во главе с профессором международного права Кембриджского университета Марком Веллером, специализирующимся на мирных переговорах, представила возможный формат гарантий безопасности для Украины и России в случае заключения мирного соглашения, сообщает New York Times.

США и Украина

В частности, предложения Веллера и его коллег предполагают развертывание небольшого миротворческого контингента численностью 7500 человек. Военные прибудут из стран, приемлемых как для Киева, так и для Москвы.

Кроме того, по информации издания, соглашение может включать в себя механизм немедленного введения санкций против любой стороны, которая попытается возобновить боевые действия. Отдельно обсуждается положение об отсутствии иностранных войск на территории Украины, хотя допускается размещение ограниченного количества иностранного технического персонала.

Относительно оборонных возможностей Веллер считает, что Украина должна ограничить использование ракет дальностью более 250 км. В то же время, страна может рассчитывать на членство в Европейском Союзе, но не в НАТО.

По мнению экспертов, компромисс неизбежен, поскольку, как они утверждают, нынешняя ситуация на фронте не дает Украине значительных возможностей для возвращения утраченных территорий. Это означает, что любое мирное соглашение будет предусматривать определенные уступки Киеву.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что команда американского президента Дональда Трампа предложила европейцам сесть за стол переговоров по Украине, разослав вопросник о готовности конкретных стран участвовать в обеспечении мира в Украине.







