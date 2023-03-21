logo

BTC/USD

28079.41

ETH/USD

1815.01

LTC/USD

82.06

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США обнародуют данные о происхождении коронавируса: Байден подписал указ
commentss НОВОСТИ Все новости

В США обнародуют данные о происхождении коронавируса: Байден подписал указ

Американский президент Джо Байден подписал указ, обнародующий секретные данные о происхождении коронавируса.

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент США Джо Байден подписал указ, требующий рассекретить информацию, связанную с происхождением коронавируса. В заявлении Белого Дома говорится, что США продолжат пересматривать всю секретную информацию о происхождении вируса, особенно потенциальные связи с институтом вирусологии в Ухане. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В США обнародуют данные о происхождении коронавируса: Байден подписал указ

Байден подписал указ об обнародовании секретных данных. Фото из открытых источников

Дискуссии о происхождении коронавируса приобрели новый толчок после того, как Министерство энергетики США заявило, что пандемия, вероятно, возникла из-за утечки в китайской лаборатории. Подобное мнение высказали и в ФБР, что вероятной причиной пандемии стала лабораторная утечка. Другие четыре агентства в США все же считают, что утечка была естественной, две так и не пришли к выводу о происхождении вируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Из-за разных позиций и окончательного непонимания ситуации Джо Байден подписал указ о рассекречивании части данных о происхождении коронавируса.

"При выполнении этого законодательства моя администрация рассекретит и обнародует как можно больше информации в соответствии с моим конституционным мандатом по защите от разглашения информации, которая может нанести вред национальной безопасности", — говорится в заявлении президента.

Несмотря на заявления США о возможной утечке из лаборатории, Китай отрицает такой вариант.

"Нам нужно докопаться до сути происхождения COVID-19, чтобы помочь нам лучше предотвратить будущие пандемии", — заявил Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, начнет ли Китай открытую конфронтацию с Западом из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что потенциальные кандидаты в президенты США согласились поддерживать Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/biden-signs-bill-requiring-declassification-covid-origins-information-2023-03-20/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!