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Slava Kot
Президент США Джо Байден подписал указ, требующий рассекретить информацию, связанную с происхождением коронавируса. В заявлении Белого Дома говорится, что США продолжат пересматривать всю секретную информацию о происхождении вируса, особенно потенциальные связи с институтом вирусологии в Ухане. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Байден подписал указ об обнародовании секретных данных. Фото из открытых источников
Дискуссии о происхождении коронавируса приобрели новый толчок после того, как Министерство энергетики США заявило, что пандемия, вероятно, возникла из-за утечки в китайской лаборатории. Подобное мнение высказали и в ФБР, что вероятной причиной пандемии стала лабораторная утечка. Другие четыре агентства в США все же считают, что утечка была естественной, две так и не пришли к выводу о происхождении вируса.
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Из-за разных позиций и окончательного непонимания ситуации Джо Байден подписал указ о рассекречивании части данных о происхождении коронавируса.
Несмотря на заявления США о возможной утечке из лаборатории, Китай отрицает такой вариант.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, начнет ли Китай открытую конфронтацию с Западом из-за войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что потенциальные кандидаты в президенты США согласились поддерживать Украину.
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