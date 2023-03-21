В США обнародуют данные о происхождении коронавируса: Байден подписал указ

Президент США Джо Байден подписал указ, требующий рассекретить информацию, связанную с происхождением коронавируса. В заявлении Белого Дома говорится, что США продолжат пересматривать всю секретную информацию о происхождении вируса, особенно потенциальные связи с институтом вирусологии в Ухане. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Байден подписал указ об обнародовании секретных данных. Фото из открытых источников

Дискуссии о происхождении коронавируса приобрели новый толчок после того, как Министерство энергетики США заявило, что пандемия, вероятно, возникла из-за утечки в китайской лаборатории. Подобное мнение высказали и в ФБР, что вероятной причиной пандемии стала лабораторная утечка. Другие четыре агентства в США все же считают, что утечка была естественной, две так и не пришли к выводу о происхождении вируса.

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Из-за разных позиций и окончательного непонимания ситуации Джо Байден подписал указ о рассекречивании части данных о происхождении коронавируса.

"При выполнении этого законодательства моя администрация рассекретит и обнародует как можно больше информации в соответствии с моим конституционным мандатом по защите от разглашения информации, которая может нанести вред национальной безопасности", — говорится в заявлении президента.

Несмотря на заявления США о возможной утечке из лаборатории, Китай отрицает такой вариант.

"Нам нужно докопаться до сути происхождения COVID-19, чтобы помочь нам лучше предотвратить будущие пандемии", — заявил Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, начнет ли Китай открытую конфронтацию с Западом из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что потенциальные кандидаты в президенты США согласились поддерживать Украину.