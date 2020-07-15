kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.07.2020

BTC/USD

9215.90

ETH/USD

239.07

LTC/USD

43.30

НБУ 15.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США обнаружили бубонную чуму
commentss НОВОСТИ Все новости

В США обнаружили бубонную чуму

В городе Моррисон нашли сразу 15 мертвых белок, которые могли погибнуть от бубонной чумы

сегодня, 09:24
Автор:

Виолетта Комаровская
В США обнаружили бубонную чуму

Полтора десятка мертвых белок обнаружили в городе Моррисон в штате Колорадо. Результаты вскрытия одной из них показали, что животное погибло от бубонной чумы. Медики уверены, что других белок также скосила опасная инфекция, пишет "Голос Америки".

Бубонную чуму в округе Джефферсон обнаружили впервые. Пока она поражает только животных. Но вероятность передачи к человеку также высока, рассказали в местном департаменте здравоохранения. 

"Чума является инфекционным заболеванием. Если не принять надлежащих мер предосторожности, ею будут заражаться и животные, и люди", - говорится в заявлении. 

Самая высокая вероятность подхватить бубонную чуму - от укусов блох. Именно они являются переносчиками инфекции. Также заразиться можно, если тесно контактировать с больным животным. Чума передается через кашель или при укусе. Что касается домашних животных, то, по данным департамента здравоохранения, самые восприимчивые к бубонной чуме кошки. Но болезнь не будет смертельной, если вовремя ввести животному нужный антибиотик. Собаки к чуме менее восприимчивы, но, вполне, могут быть переносчиками.

Основные симптомы бубонной чумы - это резкое повышение температуры, головная боль, тошнота и сильный отек лимфатических узлов. 

Власти округа Джефферсон призвали всех сразу же обращаться к врачам, если появились подобные симптомы. При правильном и быстром лечении человек может избежать опасных последствий бубонной чумы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что планете может угрожать пандемия еще одного коронавируса.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!