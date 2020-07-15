В США обнаружили бубонную чуму

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Виолетта Комаровская
Полтора десятка мертвых белок обнаружили в городе Моррисон в штате Колорадо. Результаты вскрытия одной из них показали, что животное погибло от бубонной чумы. Медики уверены, что других белок также скосила опасная инфекция, пишет "Голос Америки".
Бубонную чуму в округе Джефферсон обнаружили впервые. Пока она поражает только животных. Но вероятность передачи к человеку также высока, рассказали в местном департаменте здравоохранения.
"Чума является инфекционным заболеванием. Если не принять надлежащих мер предосторожности, ею будут заражаться и животные, и люди", - говорится в заявлении.
Самая высокая вероятность подхватить бубонную чуму - от укусов блох. Именно они являются переносчиками инфекции. Также заразиться можно, если тесно контактировать с больным животным. Чума передается через кашель или при укусе. Что касается домашних животных, то, по данным департамента здравоохранения, самые восприимчивые к бубонной чуме кошки. Но болезнь не будет смертельной, если вовремя ввести животному нужный антибиотик. Собаки к чуме менее восприимчивы, но, вполне, могут быть переносчиками.
Основные симптомы бубонной чумы - это резкое повышение температуры, головная боль, тошнота и сильный отек лимфатических узлов.
Власти округа Джефферсон призвали всех сразу же обращаться к врачам, если появились подобные симптомы. При правильном и быстром лечении человек может избежать опасных последствий бубонной чумы.
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