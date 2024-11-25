В США обновили советы по выживанию в случае ядерного удара: что нужно знать

На фоне роста глобального напряжения из-за войны в Украине и эскалации конфликтов на Ближнем Востоке Федеральное агентство США по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) опубликовало обновленное руководство по выживанию в случае ядерной атаки, пишет D ailystar.
Ядерный удар
FEMA предупреждает о разрушительных последствиях ядерного взрыва, среди которых:
- Мощные ударные волны, способные уничтожить здания на расстоянии нескольких миль.
- Интенсивная радиация, которая может вызвать серьезные заболевания.
- Тепловая энергия вызывает масштабные пожары и ожоги.
- Электромагнитный импульс (EMP) способен вывести из строя электронику далеко за пределами зоны взрыва.
Самым опасным остается радиоактивный осадок – частицы почвы и обломки, которые оседают на землю после взрыва.
FEMA советует придерживаться трех основных правил:
- Войдите в помещение
- Найдите ближайшее укрытие, желательно без окон.
- Снимите любую одежду, которая могла подвергаться радиоактивному загрязнению, и спрячьте ее.
- Оставайтесь внутри
- Укройтесь как минимум на 24 часа или до получения официальных указаний.
- Не пытайтесь встретиться с семьей или друзьями снаружи – это увеличит риск облучения.
- Держите домашних питомцев в помещении.
- Следите за обновлениями
- Получайте информацию через надежные медиаресурсы, чтобы быть в курсе ситуации и новых инструкций.
Рекомендации во избежание радиационного воздействия
Если вы оказались снаружи при взрыве:
- Быстро найдите укрытие, лягте лицом вниз и защитите голову.
- Если вы в автомобиле, спрячьтесь под приборной панелью.
При возвращении домой важно:
- Снять грязную одежду.
- Принять душ или вытереться чистыми влажными полотенцами.
Планирование заранее
FEMA призывает заранее подготовиться к возможным ядерным атакам:
- Собрать аварийные комплекты с едой, водой, медикаментами и другими необходимыми вещами.
- Определить ближайшие укрытия рядом с домом, работой или местами частого пребывания.
Несмотря на жуткие сценарии, агентство отмечает, что готовность и знание правил безопасности могут значительно повысить шансы на выживание даже в таких экстремальных ситуациях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ядерный удар – это последняя карта, которую может использовать Путин.
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