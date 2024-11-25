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В США обновили советы по выживанию в случае ядерного удара: что нужно знать

В США предупредили граждан, с чем они могут столкнуться в случае ядерного удара

сегодня, 18:52
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Ткачик Олеся

На фоне роста глобального напряжения из-за войны в Украине и эскалации конфликтов на Ближнем Востоке Федеральное агентство США по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) опубликовало обновленное руководство по выживанию в случае ядерной атаки, пишет D ailystar.

В США обновили советы по выживанию в случае ядерного удара: что нужно знать

Ядерный удар

FEMA предупреждает о разрушительных последствиях ядерного взрыва, среди которых:

  • Мощные ударные волны, способные уничтожить здания на расстоянии нескольких миль.
  • Интенсивная радиация, которая может вызвать серьезные заболевания.
  • Тепловая энергия вызывает масштабные пожары и ожоги.
  • Электромагнитный импульс (EMP) способен вывести из строя электронику далеко за пределами зоны взрыва.

Самым опасным остается радиоактивный осадок – частицы почвы и обломки, которые оседают на землю после взрыва.

FEMA советует придерживаться трех основных правил:

  1. Войдите в помещение
    • Найдите ближайшее укрытие, желательно без окон.
    • Снимите любую одежду, которая могла подвергаться радиоактивному загрязнению, и спрячьте ее.
  2. Оставайтесь внутри
    • Укройтесь как минимум на 24 часа или до получения официальных указаний.
    • Не пытайтесь встретиться с семьей или друзьями снаружи – это увеличит риск облучения.
    • Держите домашних питомцев в помещении.
  3. Следите за обновлениями
    • Получайте информацию через надежные медиаресурсы, чтобы быть в курсе ситуации и новых инструкций.

Рекомендации во избежание радиационного воздействия

Если вы оказались снаружи при взрыве:

  • Быстро найдите укрытие, лягте лицом вниз и защитите голову.
  • Если вы в автомобиле, спрячьтесь под приборной панелью.

При возвращении домой важно:

  • Снять грязную одежду.
  • Принять душ или вытереться чистыми влажными полотенцами.

Планирование заранее

FEMA призывает заранее подготовиться к возможным ядерным атакам:

  • Собрать аварийные комплекты с едой, водой, медикаментами и другими необходимыми вещами.
  • Определить ближайшие укрытия рядом с домом, работой или местами частого пребывания.

Несмотря на жуткие сценарии, агентство отмечает, что готовность и знание правил безопасности могут значительно повысить шансы на выживание даже в таких экстремальных ситуациях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ядерный удар – это последняя карта, которую может использовать Путин.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/us-news/ww3-fears-nuclear-warning-government-34182979
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