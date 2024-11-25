В США обновили советы по выживанию в случае ядерного удара: что нужно знать

На фоне роста глобального напряжения из-за войны в Украине и эскалации конфликтов на Ближнем Востоке Федеральное агентство США по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) опубликовало обновленное руководство по выживанию в случае ядерной атаки, пишет D ailystar.

Ядерный удар

FEMA предупреждает о разрушительных последствиях ядерного взрыва, среди которых:

Мощные ударные волны, способные уничтожить здания на расстоянии нескольких миль.

Интенсивная радиация, которая может вызвать серьезные заболевания.

Тепловая энергия вызывает масштабные пожары и ожоги.

Электромагнитный импульс (EMP) способен вывести из строя электронику далеко за пределами зоны взрыва.

Самым опасным остается радиоактивный осадок – частицы почвы и обломки, которые оседают на землю после взрыва.

FEMA советует придерживаться трех основных правил:

Войдите в помещение Найдите ближайшее укрытие, желательно без окон.

Снимите любую одежду, которая могла подвергаться радиоактивному загрязнению, и спрячьте ее. Оставайтесь внутри Укройтесь как минимум на 24 часа или до получения официальных указаний.

Не пытайтесь встретиться с семьей или друзьями снаружи – это увеличит риск облучения.

Держите домашних питомцев в помещении. Следите за обновлениями Получайте информацию через надежные медиаресурсы, чтобы быть в курсе ситуации и новых инструкций.

Рекомендации во избежание радиационного воздействия

Если вы оказались снаружи при взрыве:

Быстро найдите укрытие, лягте лицом вниз и защитите голову.

Если вы в автомобиле, спрячьтесь под приборной панелью.

При возвращении домой важно:

Снять грязную одежду.

Принять душ или вытереться чистыми влажными полотенцами.

Планирование заранее

FEMA призывает заранее подготовиться к возможным ядерным атакам:

Собрать аварийные комплекты с едой, водой, медикаментами и другими необходимыми вещами.

Определить ближайшие укрытия рядом с домом, работой или местами частого пребывания.

Несмотря на жуткие сценарии, агентство отмечает, что готовность и знание правил безопасности могут значительно повысить шансы на выживание даже в таких экстремальных ситуациях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ядерный удар – это последняя карта, которую может использовать Путин.



