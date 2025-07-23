В США объяснили, что дедлайны Трампа для Путина – это "окна"

Представитель Госдепартамента Темми Брюс заявила, что ультиматум президента США Дональда Трампа к России по урегулированию войны следует рассматривать, как "окно" во время которого может открыться возможность для мирных переговоров.

Спикер Госдепа США Темми Брюс. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Госдепе Темми Брюс спросили, можно ли сделать первые выводы о поведении России после первой недели после того, как Трамп объявил свой ультиматум Путину, ведь Россия продолжает свои смертельные атаки по Украине. В ответ Брюс объяснила, что дедлайн Трампа для Путина — это "окна".

"Я бы предостерегла от интерпретации установленного президентом срока как фиксированного. Он говорил об "окне" — и это окно может открыться в любой момент в течение указанного периода... Можно установить "окно" — и через два дня все может измениться, в зависимости от развития переговоров", — сказала Брюс.

Представитель Госдепартамента США указала, что Трамп недоволен Путиным и тем выбором, который делает Россия. Однако отметила, что установленный 50-дневный срок для России не следует воспринимать как конечную дату.

"Это не статическое планирование, к которому большинство из нас привыкло, когда мы устанавливаем дату и придерживаемся ее. Здесь все иначе. Президент говорит о возможностях — и это важная часть его лидерства", — добавила Брюс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Госдепа США о переговорах Украины и России в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что Трамп начал угрожать Путину из-за своей жены Мелании. Считается, что первая леди США могла убедить американского лидера изменить свое мнение по поводу российского диктатора.