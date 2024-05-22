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В США объяснили, как накажут Китай за помощь России в войне в Украине

Китай удовлетворяет потребности России в оборонно-промышленной базе, которая производит оружие для войны в Украине.

сегодня, 09:08
Автор:
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Slava Kot
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В США критикуют Китай, поставляющий ресурсы в Россию, в том числе станки и микросхемы для производства военной техники, которая будет применена в войне в Украине. В Вашингтоне объяснили, как будут наказывать Китай за такое сотрудничество с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

В США объяснили, как накажут Китай за помощь России в войне в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Конгрессе США подверг критике Китай за помощь России.

"Мы не видели, чтобы Китай передавал реальные вооружения России для их применения в Украине. Северная Корея делает это, Иран делает это, Китай – нет. Но мы видим, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе РФ", — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, Россия получает из Китая 70% всех станков и 90% всех микросхем, которые идут на строительство ОПК и помогают РФ производить танки, боеприпасы и другую военную технику.

Блинкен отметил, что США будут реагировать на подобные шаги, в частности, уже отправили предупреждение Китаю относительно его сотрудничества с Россией. Кроме того, США собираются продолжать вводить санкции против китайских компаний, нарушающих запрет и сотрудничающих с РФ.

"Мы уже ввели санкции против более 100 юридических лиц в Китае, которые поставляли продукцию двойного назначения и другие вещи, которые есть в списках санкций. Мы продолжим это делать", — сказал Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай обвинил США в затягивании войны в Украине. Как отреагировали американцы.

Также "Комментарии" писали, что Блинкен ответил, запрещает ли США использовать Украине американское оружие для ударов по России.



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