В США объяснили, как накажут Китай за помощь России в войне в Украине

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Slava Kot
В США критикуют Китай, поставляющий ресурсы в Россию, в том числе станки и микросхемы для производства военной техники, которая будет применена в войне в Украине. В Вашингтоне объяснили, как будут наказывать Китай за такое сотрудничество с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Конгрессе США подверг критике Китай за помощь России.
По словам госсекретаря США, Россия получает из Китая 70% всех станков и 90% всех микросхем, которые идут на строительство ОПК и помогают РФ производить танки, боеприпасы и другую военную технику.
Блинкен отметил, что США будут реагировать на подобные шаги, в частности, уже отправили предупреждение Китаю относительно его сотрудничества с Россией. Кроме того, США собираются продолжать вводить санкции против китайских компаний, нарушающих запрет и сотрудничающих с РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай обвинил США в затягивании войны в Украине. Как отреагировали американцы.
Также "Комментарии" писали, что Блинкен ответил, запрещает ли США использовать Украине американское оружие для ударов по России.
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