Главная Новости Мир США В США объяснили, почему Трамп имеет пророссийскую риторику перед встречей с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

В США объяснили, почему Трамп имеет пророссийскую риторику перед встречей с Путиным

Трамп пытается склонить Путина к соглашению.

13 августа 2025, 13:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России после окончания дедлайна, однако уже 15 августа он будет приветствовать российского диктатора Владимира Путина на американской земле. В США считают, что, несмотря на некоторую пророссийскую риторику, Трамп склонен больше давить на Путина, чем на Зеленского.

В США объяснили, почему Трамп имеет пророссийскую риторику перед встречей с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников, риторика Трампа связана с переговорным процессом с Путиным. Таким образом, президент США якобы хочет получить лучшие условия.

"Если риторика Трампа порой звучит по-русски, то это потому, что он считает, что такой публичный месседж поможет ему достичь соглашения", — говорится в статье Axios.

Один из американских чиновников отметил, что на самом деле Трамп взбешен на Путина, ведь тот не хочет заканчивать войну в Украине. По его словам, президент США, выбирая между Украиной и Россией, более склонен давить на Москву.

"Общее мнение, что мы можем разрушить российскую экономику завтра, уже несколько месяцев, состоит в том, что мы можем разрушить российскую экономику. Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось избрать сторону, он бы начал разрушать российскую экономику. С него действительно достаточно", — говорится в заявлении.

Также он настаивает, что даже если встреча Трампа и Путина потерпит неудачу, Соединенные Штаты и дальше будут продавать оружие Украине через страны НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, могла ли быть тайная договоренность между Трампом и Путиным. Какую опасность открывает саммит на Аляске.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде окончательно ответили Трампу по обмену территориями.



Источник: https://www.axios.com/2025/08/13/zelensky-trump-putin-summit-ukraine
