В США объяснили, почему Трамп имеет пророссийскую риторику перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России после окончания дедлайна, однако уже 15 августа он будет приветствовать российского диктатора Владимира Путина на американской земле. В США считают, что, несмотря на некоторую пророссийскую риторику, Трамп склонен больше давить на Путина, чем на Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников, риторика Трампа связана с переговорным процессом с Путиным. Таким образом, президент США якобы хочет получить лучшие условия.

"Если риторика Трампа порой звучит по-русски, то это потому, что он считает, что такой публичный месседж поможет ему достичь соглашения", — говорится в статье Axios.

Один из американских чиновников отметил, что на самом деле Трамп взбешен на Путина, ведь тот не хочет заканчивать войну в Украине. По его словам, президент США, выбирая между Украиной и Россией, более склонен давить на Москву.

"Общее мнение, что мы можем разрушить российскую экономику завтра, уже несколько месяцев, состоит в том, что мы можем разрушить российскую экономику. Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось избрать сторону, он бы начал разрушать российскую экономику. С него действительно достаточно", — говорится в заявлении.

Также он настаивает, что даже если встреча Трампа и Путина потерпит неудачу, Соединенные Штаты и дальше будут продавать оружие Украине через страны НАТО.

