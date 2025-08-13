В США объяснили, почему Трамп имеет пророссийскую риторику перед встречей с Путиным

Рубрики
Президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России после окончания дедлайна, однако уже 15 августа он будет приветствовать российского диктатора Владимира Путина на американской земле. В США считают, что, несмотря на некоторую пророссийскую риторику, Трамп склонен больше давить на Путина, чем на Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Как сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников, риторика Трампа связана с переговорным процессом с Путиным. Таким образом, президент США якобы хочет получить лучшие условия.
Один из американских чиновников отметил, что на самом деле Трамп взбешен на Путина, ведь тот не хочет заканчивать войну в Украине. По его словам, президент США, выбирая между Украиной и Россией, более склонен давить на Москву.
Также он настаивает, что даже если встреча Трампа и Путина потерпит неудачу, Соединенные Штаты и дальше будут продавать оружие Украине через страны НАТО.
