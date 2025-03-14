Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что заморозка войны на нынешних позициях опасна для Украины. По его мнению, прекращение огня может фактически закрепить новую границу на линии столкновения, что выгодно России, об этом он сказал в эфире CNN.

Владимир Зеленский

Болтон отметил, что президент Владимир Зеленский согласился на перемирие в Саудовской Аравии из-за необходимости возобновления американской военной помощи. При этом он подчеркнул, что заморозка войны на нынешней линии фронта и начало бесконечных переговоров в нейтральной столице может образовать "новую границу" на линии столкновения.

"Не думаю, что прекращение огня выгодно Украине. Это может отдать России 20% территорий", – сказал Болтон.

По его словам, после неудачного визита в Овальный кабинет Зеленский был вынужден принять такое решение, чтобы обеспечить дальнейшие поставки вооружений и обмен разведданными из США.

"Он должен был исправить ситуацию после фиаско в Овальном кабинете. Поэтому он согласился, и военную помощь возобновили. Он хочет ее продолжения и попытается использовать это против россиян. Но он в очень опасном положении, как и вся Украина", – отметил бывший Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.



