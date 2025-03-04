В США объяснили, с какой стати Трамп начал искать дружбы с Путиным за счет Украины

С момента прихода Дональда Трампа к власти его отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заметно улучшились. Более того, их встреча может состояться в ближайшее время, однако этот шаг может иметь отрицательные последствия для американского президента, отметил в эфире 24 канала американский политолог Джейсон Джей Смарт.

Дональд Трамп

По его словам, встреча с главой Кремля может вызвать недовольство среди граждан США. Кроме того, он добавил, что Путин может взять на себя роль посредника в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по ядерному оружию, поскольку, по данным СМИ, Трамп якобы сам обратился к нему с такой инициативой.

Смарт отмечает, что для Трампа встреча с Путиным является рискованным шагом, ведь большинство американцев негативно относятся к России, и эта тенденция сохраняется уже более 70 лет. Более того, кремлевского диктатора в США ненавидят, что совершает потенциальную встречу с ним большой политической ошибкой для американского президента.

Особенно это касается Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом в Гааге – в марте 2023 года был выдан ордер на его арест.

Тем не менее, говорит политолог, между Вашингтоном и Москвой наблюдается постепенное потепление отношений. Две встречи делегаций уже прошли – 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле. Также продолжаются переговоры по возобновлению работы дипломатических миссий.

По мнению политолога, такие шаги со стороны Трампа связаны с его желанием позиционировать США как нейтральное государство, способное быть посредником между Россией и Украиной.

"Однако это не очень хорошая логика. Отношения США и России могут еще немного улучшиться, но они не станут действительно лучше в ближайшее время", — подытожил Джейсон Джей Смарт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп разрушил планы ВСУ.





