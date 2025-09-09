В США опубликовали непристойную открытку от Трампа к миллиардеру-педофилу

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали фотографию открытки, которую Дональд Трамп якобы прислал миллиардеру и осужденному педофилу Джеффри Эпштейну. Открытка, вписанная в контур обнаженной женщины, содержит загадочный диалог между Трампом и Эпштейном.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По информации Комитета, документ был получен от управляющих активами Эпштейна после повестки под угрозой наказания. На обнародованном изображении внутри силуэта женщины изображен диалог между Трампом и Эпштейном, намекающим на их "общую тайну".

"ВОТ ОНО: У нас есть открытка Трампа с днем рождения Джеффри Эпштейна, которой, по словам президента, не существует. Трамп говорит о "связывающей величественной тайне". Что он скрывает? Давайте обнародуем файлы!", — говорится в сообщении.

Противоречивая открытка Трампа к Джеффри Эпштейну

Текст открытки

Голос рассказчика: В жизни должно быть нечто большее, чем просто иметь все.

Дональд: Да, это так, но я не скажу тебе, что именно.

Джеффри: Я тоже, хоть и знаю, что это такое.

Дональд: У нас есть кое-что общее, Джеффри.

Джеффри: Да, в самом деле, если подумать.

Дональд: Загадки никогда не стареют, ты когда-нибудь замечал?

Джеффри: Действительно, мне это было понятно, когда я видел тебя в последний раз.

Трамп: Друг – это отличная вещь. С днем рождения – и пусть каждый день будет новой замечательной тайной.

Внизу листовки расположена подпись Трампа, которая, по данным Wall Street Journal, стилизована как часть рисунка.

Сам Дональд Трамп категорически отрицает существование открытки. Он заявил, что никогда не рисовал обнаженных женщин и не имеет отношения к документу. В июле издание WSJ первым сообщило о возможном наличии такой открытки, однако фотографии тогда не были обнародованы. После публикации Трамп подал иск против WSJ и владельца издания Руперта Мердока, требуя 10 миллиардов долларов компенсации за нанесенный ущерб репутации.

Открытка, по данным следствия, могла быть частью поздравительного альбома, созданного в 2003 году к 50-летию Эпштейна с участием его партнерши Гислен Максвелл. Среди других гостей праздника упоминались бывший президент США Билл Клинтон, адвокат Алан Дершовиц, финансист Леон Блэк и топ-менеджер Bear Stearns Алан Гринберг.

Скандал вокруг связей Трампа с Эпштейном длится уже несколько лет. Президент называет все обвинения "демократическим мошенничеством" и утверждает, что это попытка отвлечь внимание от его политических достижений.

На прошлой неделе Комитет по надзору уже обнародовал первую партию материалов, связанных с Эпштейном, в которые вошли более 33 тысяч страниц. Однако большинство документов раньше было в открытом доступе. Демократы и часть республиканцев добиваются полного рассекречивания всех материалов, включая новые доказательства. Однако в команде Трампа не спешат открывать все файлы, несмотря на то, что президент обещал это сделать во время избирательной кампании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разочарован своими поклонниками из-за дела об Эпштейне.

Также "Комментарии" писали, что Трамп решил использовать убийство украинки в США для своих целей.