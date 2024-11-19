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В США отреагировали на обновленную ядерную доктрину РФ: будут ли менять свою

В США заявили, что РФ неоднократно использовала "безответственную риторику" и на нее никто реагировать не будет

19 ноября 2024, 17:29
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Ткачик Олеся

Соединенные Штаты не планируют вносить изменения в свою ядерную политику в ответ на обновленную доктрину России, предусматривающую расширение оснований для применения ядерного оружия. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает Reuters.

В США отреагировали на обновленную ядерную доктрину РФ: будут ли менять свою

Владимир Путин

По его словам, объявление Москвы не стало для Вашингтона неожиданностью, ведь Кремль уже неоднократно использовал подобную "безответственную риторику".

"Не наблюдая никаких изменений в ядерных силах России, мы не видим никаких причин корректировать наши собственные ядерные силы или доктрину в ответ на сегодняшние заявления России", – добавил представитель Совета нацбезопасности США.

Кроме того, он упомянул об участии северокорейских военных в войне России против Украины, назвав это "значительной эскалацией".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. Она может предусматривать ядерный удар по Украине. В обновленной редакции документа "агрессию" против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Основы госполитики России в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, говорится в подписанном Путиным документе.

После этого разные топ-чиновники РФ начали советовать Штатам читать обновленную ядерную доктрину России.

Впрочем, известно, что Украина, по всей вероятности, впервые ударила по территории РФ американскими ракетами. То есть, согласно всем заявлениям российских чиновников, Кремль должен был бы объявить войну НАТО и нанести "сокрушительный удар".




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Источник: https://www.reuters.com/
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